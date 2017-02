Sídliště Jankovice čekají úpravy za šedesát milionů

Nymburk - Více parkovacích ploch, nebo zeleně? Tuto otázku si klade projektant spolu s nymburskou radnicí nad budoucností jankovického sídliště. Jde o lokalitu, která nikdy od 80. let neměla hotové povrchové úpravy, a ve které chce město během dvou až tří let udělat zásadní revitalizaci.

Sídliště Jankovice je posledním sídlištním celkem, který čeká na městskou injekci. Žije v něm kolem dvou tisíc lidí.

V pondělí se sešli zástupci města a projektant s obyvateli sídliště, aby představili budoucí koncepci revitalizace Jankovic. Jak se ukázalo, lidé mají kolem svého bydliště mnoho problémů. Jedni chtějí více parkovacích míst, další by nechali pokácet staré stromy, protože musí celoročně kvůli zastínění svítit, jiní by chtěli co nejvíc zeleně. Jedno je ale jisté. Do terénních úprav ještě nezasáhla ruka odborníka a veškerá vegetace, která na sídlišti roste, byla vysazena před pětatřiceti lety nadšenci, kteří se tam tehdy nastěhovali. „Toto sídliště má mnoho neduhů a je opravdu těžké vyhovět každému. Budeme se ale s projektantem snažit zapracovat do projektu všechny připomínky," ubezpečil diskutující Pavel Fojtík.

V současné době je na sídlišti kolem šesti set stání a 216 mís je v garážích. „Nyní je pokrytí jedna ku jedné, to znamená, že ke každému bytu je jedno stání. Ale není jistota, že garáže jsou dostatečně využívané," upozornil projektant Michal Čepelka, který představil dvě varianty koncepce. Druhá z variant vznikla kvůli březnovým změnám v autobusové dopravě. Ta totiž povede, na rozdíl od současného stavu, Topolovou ulicí. Koncepce s ní proto musí počítat.

Připomínky, které na setkání zazněly, zapracuje projektant přibližně do dvou měsíců a do půl roku by mohl vzniknout projekt. Práce na revitalizaci jankovického sídliště by mohly podle starosty Fojtíka začít v roce 2019. „Nyní se pracuje na 6. etapě starého sídliště, příští rok bude hotová sedmá. Jankovice chceme zvládnout ve dvou etapách mezi léty 2019 až 2020. Náklady jsou odhadnuty na přibližně 60 milionů korun," dodal Pavel Fojtík.

