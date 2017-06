Sadská požádala o převod kaple do majetku města

Sadská – Římskokatolická církev nabídla městu Sadská k bezplatnému převodu Kapli Panny Marie Bolestné z 18. století u bývalé Polygrafie. Jde o jednu z dominant obce při hlavní silnici od Prahy, která je ovšem už dlouhá léta nevyužívaná a církev nemá peníze na její opravu.

Kaple Panny Marie Bolestné v Sadské.Foto: Deník / Krejsová Milena

Zastupitelé odhlasovali, že město o její převod požádá. „Pokud město získá kapli do svého majetku, bude se moci postarat o její rekonstrukci a nové využití," uvedl starosta Milan Dokoupil s tím, že by se rekonstrukce svatostánku musela hradit z dotačních peněz, protože město na ni finanční prostředky v rozpočtu nemá.

Město by tak v budoucnu mohlo získat nový kulturní prostor, ve kterém by se konaly například koncerty, recitály nebo výstavy. „V depozitu Polabského muzea se nachází spousta exponátů, které se vztahují k historii Sadské a z nichž by bylo možné v kapli vybudovat stálou expozici," přiblížil budoucnost stavby starosta.

Nyní město požádalo arcibiskupství o převod kaple a čeká na případné podmínky převodu, který budou ještě schvalovat zastupitelé.