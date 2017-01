Sadská chystá přístavbu školy za deset milionů

Sadská - Čtyři nové kmenové třídy mají vzniknout v Sadské už od září

Škola v Sadské má i perfektní sportovní zázemí.Foto: DENÍK/Milena Jínová

Největší investiční akci za posledních několik let připravují v Sadské. Škola totiž doslova praská ve švech, ve třídách jsou děti v počtu kolem třiceti. Vedení města se proto rozhodlo nechat přistavět novou část budovy se čtyřmi kmenovými třídami. Přístavba by měla stát necelých jedenáct milionů korun i s DPH.

Podle starosty Milana Dokoupila je schválená dotace 10 milionů korun z krajského Fondu rozvoje měst a obcí, před Vánocemi se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavby. Město se bude na financování podílet jedním milionem. „Nyní čekáme na uplynutí odvolací lhůty a za čtrnáct dní bychom měli podepsat smlouvu," řekl starosta. Výběrové řízení vyhrála stavební firma z Poděbrad, stavba by měla začít během února. „Harmonogram je napjatý, protože chceme, aby stavba byla dokončena do začátku nového školního roku," vysvětlil Milan Dokoupil s tím, že podmínkou výběrového řízení bylo dokončení stavby do konce července.

Přístavba čítá nový objekt se čtyřmi třídami a sociálním zařízením, který bude se stávající budovou napojený průchozím atriem. „Největším problémem je to, že nám odchází z nejvyšších ročníků kolem čtyřiceti dětí, ale do prvních tříd se hlásí kolem devadesáti. Ve dvou letech jsme otevírali tři první třídy a v tomto školním roce jsme mohli otevřít už jen dvě. A po osmadvaceti dětech, což rozhodně není ideální," popsal problém starosta Dokoupil s tím, že problém je také v tom, že do školy začínají přicházet do páté třídy populačně silné ročníky dětí z malotřídek v okolí Sadské.