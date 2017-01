Rožďalovice 2016: investice do školství

Rožďalovice - Nejvýznamnější investice města v roce 2016 byly do opravy střechy ZŠ a MŠ G. A. Lindnera a do vybudování sprinterské rovinky a atletického oválu na školním hřišti.

Rožďalovice investovaly v roce 2016 nejvíc do školstvíFoto: Archiv města Rožďalovice

Rok 2016 je už historickou kategorií, ale to neznamená, že se k němu nebudeme vracet, například proto, abychom nezapomněli, co všechno se v té době podařilo vybudovat. V Rožďalovicích se mohou z hlediska investic směle ohlížet. Nymburský deník požádal o stručný přehled realizovaných projektů starostu Petra Kapala.

„Pokud se mám ohlédnout, tak je třeba zmínit jako nejvýznamnější investici do Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera, kde proběhla rekonstrukce střechy a krovů. Celkové náklady činily 4,5 milionů korun, z nichž 3 miliony korun poskytl Středočeský kraj z Fondu rozvoje obcí a měst. Tato rekonstrukce musela proběhnout z důvodu špatného stavu střechy. Dále byla vybudována sprinterská rovinka a atletický ovál na školním hřišti. Náklady rovněž nebyly malé, činily 3,2 milionů korun, z toho 500 tisíci korunami přispěl Středočeský kraj z Fondu sportu, volného času a primární prevence. Tyto investice byly jak pro město, tak pro základní školu velmi důležité, vždyť významně přispěly k rozvoji a zabezpečení základních potřeb našich spoluobčanů, hlavně dětí," říká Petr Kapal.

Dále starosta vyzdvihl dokončení opravy kapličky v Podlužanech, která byla již v havarijním stavu. Náklady na tuto rekonstrukci ve výši 650 tisíc korun kompletně hradilo město ze svého rozpočtu. Její slavnostní otevření je naplánováno na jarní měsíce a do budoucna se počítá s tím, že zde budou probíhat některé mše. Za zmínku také stojí rekonstrukce ve zdravotním středisku na dětském oddělení a oprava střechy na budově staré školy, kde se nachází muzeum a městská knihovna.

My dodáváme, že to zdaleka není vše, co Rožďalovičtí zvládli v loňském roce. „Rok 2016 byl pro naše město a spádové obce z hlediska realizovaných investic mimořádně důležitý a dovolím si říci, že i úspěšný," končí své restrospektivní okénko starosta Petr Kapal.