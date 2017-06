Rodiče složitě řeší o týden delší prázdniny

Nymburk – O týden dříve zavřou Základní školy Tyršova a Komenského v Nymburce. Žákům tak začnou prázdniny už 26. června. Ředitelé obou škol museli dát dětem na poslední červnový týden ředitelské volno kvůli rekonstrukci budovy, kde je vývařovna pro 1250 školáků.

ZŠ Komenského v roce 2016Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Děti jásají, ale mnozí rodiče mají zamotanou hlavu s tím, kam s dětmi na týden, se kterým dopředu nepočítali. „Spousta rodičů nemá jinou možnost, než si vzít dovolenou, což vzhledem k délce prázdnin je čárou přes rozpočet nebo přímo do rozpočtu, pokud rodina má hradit další týden hlídání dětí. Protože rodina jinou možnost prostě nemá. Ne každý má hlídací babičky či zaměstnání, které mu to umožňuje," zaznělo kromě jiného v mailu, který rodiče odeslali na radnici. Ivo Müller má obě děti na Tyršovce, problém rodina řešit nemusela, protože starší Sabině už je patnáct let. „Necháme děti samotné doma. Ale mnozí to museli řešit dovolenou, a pokud má dětem udělat hezký zážitek, je to problém," vidí situaci tatínek dvou školáků.

Podle radnice jde o logisticky nejnáročnější akci za poslední léta. „Je nutné zajistit stravování pro 1250 dětí po celý školní rok 2017/18 a současně nalézt útočiště pro devadesát dětí, které měly v prvním patře budovy Hlaholu kmenové učebny," uvedl starosta Pavel Fojtík.

Podle Pavla Fojtíka nebylo vůbec jednoduché zajistit fungování škol od začátku příštího školního roku. Rekonstrukce budovy Hlaholu bude totiž pokračovat i na podzim. Nyní je nutné ukončit provoz o týden dříve, aby se před předáním stavby stihl vyklidit prostor, ve kterém sídlí vedle vývařovny, jídelny a tříd prvního stupně i pěvecký sbor Hlahol a Nymburský komorní orchestr. „Nakonec se vše podařilo zajistit, děti se budou mít od září kde se učit, kde se stravovat a tudíž 3. července může být předáno staveniště," uvedl Fojtík s tím, že radnice myslela i na rodiče těch dětí, které by měli problém s umístěným svých dětí v posledním školním týdnu. „Domluvili jsme s Domem Dětí a mládeže vypsaní dvou turnusů příměstských táborů," doplnil Pavel Fojtík.

První tábor už je podle ředitelky DDM Dany Kuchařové obsazený. „Na druhý příměstský tábor máme ještě pět volných míst, takže se ještě mohou přihlásit na našich webových stránkách. Budeme jezdit celý týden na výlety," potvrdila Kuchařová. Rada města uvolnila z rozpočtu 500 korun na dítě, což je třetina ceny příměstského tábora.