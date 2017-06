Řidiči trpí ve vedru před semafory u Poděbrad

Poděbrady - Stejně jako loni řidiči i v letošním létě stojí často i desítky minut u semaforů na kraji Poděbrad. Tentokrát na ně světla čekají u kruhového objezdu u nákupního centra. Komplikovaná dopravní situace se řidičům nelíbí a vztekají se, proč se opravy povrchů silnic nevyřešily v loňském roce najednou.

Od minulého týdne začala firma Ředitelství silnic a dálnic opravovat část úseku silnice od kruhového objezdu u nákupního centra směrem na obec Pňov po kolínském tahu. Průjezd kruhovým objezdem je umožněný kyvadlově pouze v jednom směru, buď od Nymburka na Kolín nebo opačně.

Ve směru od Prahy a od centra Poděbrad se řidiči ke kruhovému objezdu nedostanou vůbec, s výjimkou aut, mířících do obchodního centra. Z obou dostupných stran se celé dny tvoří před semafory obrovské kolony a řidiči si ve špičkách počkají i desítky minut. „Chápu, že se to někdy opravit musí, ale zrovna za aktuálního tropického počasí je to velmi nepříjemné. A slyšel jsem, že to hned tak otevřené nebude," poznamenal jeden ze šoférů včera kolem desáté dopoledne v koloně od Nymburka.

Jeho odhad byl správný. „První polovina oprav by měla být ukončena 2. června, následně se bude opravovat druhý pruh. V tomto případě mají dělníci skončit práce 13. června," uvedli zástupci radnice na sociální síti na stránce Město Poděbrady.

Řidiči se zlobí, že povrch silnice se upravoval už loni v červenci, kdy nastaly úplně stejné potíže a úmorné čekání ve vedru. Také semafory byly prakticky na stejných místech. Někteří se domnívají, že jde o opravu stejného úseku.

„Loni se opravoval povrch silnice přímo na kruhovém objezdu. Teď se opravuje silnice za ním. Najednou to udělat nešlo," vysvětlují neoficiální radniční stránky.

Jak se tedy dostanou šoféři mířící od Poděbrad na Prahu na svoji trasu, když ke kruhovému objezdu je cesta uzavřená? A stejně tak od Prahy nebo Sadské do Poděbrad. V prvním případě musí zahnout u čerpací stanice v Kluku směrem doleva právě do této poděbradské čtvrti. Ukazatele je dovedou až na přípojku od Kolína, kde se zařadí do kolony před semaforem. Tímto směrem se na kruhový objezd dostanou a na něm pak mohou odbočit právě směrem na Sadskou a Prahu. V opačném směru vedou oranžové šipky řidiče ze Sadské na Nymburk a do Poděbrad se tedy dostanou po objížďce od Nymburka.

V každém případě se musí řidiči obrnit trpělivostí ještě dalších čtrnáct dní.