Revoluce v autobusové dopravě po Nymburce. Už od března

Nymburk - Městskou linku nahradí klasické autobusy do okolních obcí a měst. Pro cesty po Nymburce zůstane stejná cena a nově bude platit na všech regionálních autobusových linkách, spojů má být víc.

Navýšení počtu spojů hlavně v odpoledních a večerních hodinách. Připojení Nymburka do Pražské integrované dopravy (PID). Zlevnění jízdného při cestě po Nymburce v klasických linkových autobusech. A přejmenování sedmi zastávek, aby z jejich názvu bylo patrnější místo, kde autobusy skutečně zastavují.

To jsou zásadní cíle proměny hromadné dopravy po Nymburce, kterou starosta Pavel Fojtík neváhá nazývat revolucí a která má být spuštěna 18. března.

Tím zřejmě nejzásadnějším bodem pro cestující je zrušení linky MHD po Nymburce. Respektive její nahrazení klasickými linkovými autobusy, které budou dále pokračovat ve směrech například do Sadské, do Poděbrad, či do Kostomlat. „Tyto autobusy budou projíždět Nymburkem nejen po trasách, na něž jsme u současné MHD zvyklí, ale i v dalších směrech. Důležité je, že cena za jízdenku po Nymburce zůstane stejná, tedy 10 korun," řekl Fojtík. Cenu 10 korun, která dnes platí pouze na lince MHD, budou cestující nově platit na všech regionálních linkách zařazených do PID.

Dvě linky budou projíždět městem, tak že nebudou končit u nádraží, ale nepojedou dál mimo město. Jedná se o linku Benátky n.Jiz. – Milovice - Straky – Nymburk, Zálabská a linku Pečky – Sadská – Hořátev – Nymburk, Lokomotivní depo. Obě tyto linky budou obsluhovat i obě sídliště

Linky by měly lépe navazovat na sebe a zejména na vlaky a v odpoledních a večerních hodinách se zvýší jejich počet. „Jde o to nalákat lidi více na hromadnou přepravu a menší využívání aut při cestách po městě," vysvětluje Fojtík.

Dojde také k přejmenování některých zastávek, jejichž současné názvy již dnes jsou zastaralé a neodpovídají realitě. Například zastávka Kulturní dům se nově bude jmenovat Náměstí nebo zastávka ŽOS se nově bude jmenovat V Kolonii. „Zatím se počítá se změnou názvu u jedenácti zastávek," řekl místostarosta Jan Ritter.

Město v jednáních o jednotlivých linkách finišuje jak s organizací ROPID, tak se sousedními obcemi. Mnohem konkrétnější a podrobnější informační kampaň pak chce ve městě rozjet v následujícím měsíci.