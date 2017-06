Nové obchodní centrum v Poděbradech? O lázeňské město se zajímají čtyři řetězce

AKTUALIZOVÁNO 14

Kolínsko /FOTOGALERIE/ - Incident, který se odehrál na nádraží v Českém Brodě, v pondělí krátce před třetí hodinou odpoledne uzavřel provoz na trati z Prahy do Kolína. „Osobní vlak vjel na stejnou kolej, na níž již u vjezdového návěstidla do stanice stál vlak jedoucí z Prahy do Košic," popsal událost mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.