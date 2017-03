Rekonstrukce bazénu: Vstupní a šatnovou část čeká demolice

Nymburk /VIZUALIZACE/ - Město zveřejnilo podrobnější studii, jak by měl být v nejbližší době zrekonstruován nymburský bazén.

Rekonstrukce nymburského bazénu je zase o něco blíž. Město zveřejnilo studii, podle které se při zásadních úpravách bude postupovat.

A že bude oprava důkladná, o tom svědčí už první věty z popisu chystaných změn. „Bylo rozhodnuto o kompletní demolici vstupního a šatnového objektu a výstavbě nového a rozšířeného bloku. Vstup je orientován do stejného místa jako dnes. Vstupní hala je doplněna o centrální pokladnu s turnikety, wc návštěvníků a drobné občerstvení s vlastním zázemím. Největší plochu tohoto bloku zaujímají převlékací kabiny a společná skříňková šatna, ze které se pak návštěvníci rozdělují podle pohlaví do sprch s wc a dále pokračují k bazénu," píše se ve studii.

Tato část je doplněna o dvě osušovny a místnost pro maminky s malými dětmi, kterou mohou využít při kojení a přebalování.

Ze vstupní haly vede pak jednoramenné schodiště do druhého poschodí, kde je umístěn wellness provoz přístupný také z bazénové haly.

Zdemolováno bude také hlediště pro diváky. „Ochoz kolem plaveckého bazénu je rozšířen až k obvodové zdi a pod novou tribunu v omezené velikosti a ve zvýšené úrovni je umístěn ochoz přístupný ze vstupní haly. Návštěvníci tak uvidí do bazénové haly ještě před vstupem do šaten," počítá s novým uspořádáním u bazénu studie.

Další výraznou změnou je přístavba nové bazénové haly k jižní fasádě stávající plavecké haly. Sem je umístěna nepravidelná sestava bazénů, která by měla zvýšit atraktivitu celého zařízení a přispět k vyšší návštěvnosti. „Největším bazénem je rekreační obdélníkový bazén s dnovým gejzírem a dvojicí chrličů. Střední část pak tvoří velký kruhový vířivý bazén s masážními lavicemi, poslední část pak tvoří dvojice obdélníkových bazénů pro děti. Bazén pro úplně nejmenší je doplněn o vodního ježka a otočné kyblíky, bazén pro větší děti pak o malou skluzavku," jmenuje studie.

Krytý tobogan

Velice výraznou atrakcí by měl být krytý tobogan, jehož těleso v délce 84,5 m je umístěno mimo budovy bazénů, dojezd a nástup je ale umístěn v nové hale bazénových atrakcí. Do prostoru nad šatnovým objektem je umístěno relaxační a regenerační centrum, které je dostupné jednak přímo z bazénové haly, nebo „suchou nohou" ze vstupní haly přes dvojici samostatných šaten. Do první části je umístěna finská sauna, parní komora, infrasauna, ochlazovací sprchy a ochlazovací bazén, druhou polovinu pak tvoří klidová část se dvěma odpočívárnami, venkovní terasou a Kneippovým chodníkem.

Poslední řešenou částí celého komplexu je objekt bývalých lázní. V něm budou umístěny provozy posilovny a dalších cvičení. Objekt je propojen fyzicky ve všech třech patrech s krytým bazénem, zároveň má ale vlastní vstup z rohu ulic Zbožské a Boleslavské. V přízemí je umístěna recepce, pohotovostní wc a sálek aerobního cvičení, v suterénu je umístěna dvojice šaten s vlastním hygienickým zázemím a sálek rehabilitačního cvičení. Do nejvyššího patra je pak umístěna posilovna, sálek kardio zóny a na střeše nad plavčíkem je umístěna terasa pro venkovní cvičení s atraktivními průhledy do obou bazénových hal.

Nejvýraznějším prvkem by měla být nástupní věž na tobogan, která „vylézá" ze základní hmoty objektu a je v horní části celá prosklená pro výhledy na město.

Celá studie i s vizualizacemi je přístupná na stránkách města Nymburk.

