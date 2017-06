Redaktor Deníku Miroslav Jilemnický byl blízko teroristického útoku

Nymburk - Hračky od konce 19. do poloviny 20. století jsou tématem výstavy Hračka v životě dítěte, kterou připravilo Vlastivědné muzeum v Nymburce. Návštěvníci mají příležitost nahlédnout do bohatého pohádkového světa hraček a prohlédnout si ty, s nimiž si hrály děti ze zámožných i chudých rodin několika generací. „Vystavujeme ale i exponáty autorky historických kostýmů nebo ukázky prací mladého modeláře. Dokládají, že si hrají i dospělí," říká pracovnice muzea Aranka Součková Daňková. Výstava je otevřená denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin až do 24. září.