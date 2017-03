Radnice asi vykoupí větší pozemek kvůli kruhovým objezdům

Nymburk - Kvůli nedořešeným majetkovým poměrům s pozemky, které se v blízké budoucnosti mají stát součástí kruhových objezdů u nemocnice, se jejich výstavba opět odložila a během letošních prázdnin není reálná. Právě jednání o pozemcích v přilehlém parku u železniční polikliniky se však během posledních týdnů údajně výrazně pohnulo kupředu.

Kruhový objezd u bazénu.Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Jde o to, že radnice potřebuje k patřičným dokumentům včetně stavebního povolení vlastnit část pozemku v parku u železniční polikliniky, kde bude stát část kruhového objezdu před bazénem. Ten v současnosti funguje ve zmenšené podobě jako provizorium. Kýžený pozemek však má aktuálně v majetku 8 dědiců. Město původně chtělo odkoupit jen potřebný díl pozemku. „Dědicové nyní přišli s návrhem, že by město odkoupilo celý jejich pozemek. My se tímto návrhem budeme zabývat a jsme ochotni o něm jednat. Na další domluvenou schůzku přijdeme s cenovou nabídkou. Pak záleží na dvou věcech. Zda dorazí všichni dědicové a zda se na ceně dokážeme shodnout," vysvětlil postup radnice starosta Pavel Fojtík.

Nic to však nemění na tom, že vzhledem k této komplikaci ještě projekt pro letošní zhotovení kruhových objezdů připraven pravděpodobně nebude.

Přitom z pohledu dopravních policistů se fungování provizorního kruhového objezdu osvědčilo. „S výstavbou trvalého kruhového objezdu se počítá. Stejně tak jako s druhým kruhovým objezdem na křížení Boleslavské a Velkých Valů. Je to jeden spojený projekt," konstatoval už na začátku roku dopravní inženýr Pavel Fiala.

Už tehdy však nechtěl spekulovat, kdy k samotné výstavbě dojde. Podle jeho slov je však vzhledem k nutným objížďkám ideální dobou pro výstavbu pouze čas letních prázdnin. Do té doby se však potřebná jednání dokončit zřejmě nestihnou. „Musí se vypořádat situace s majiteli pozemků a dokončit územní řízení. Pak už by vydání stavebního povolení mělo být jen technickou záležitostí," doplnil Fiala. Projekt bude platit krajský úřad.

