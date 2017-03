Prvňáčci v Nymburce si mohou zvolit domácí školu

V září se v Nymburce otevře první domácí malotřídka. Rodiče dětí, které dosud navštěvovaly alternativní Lesní školku Cílek, stáli u zrodu myšlenky zajistit pro ně navazující individuální vzdělávání. Společně s pedagogy vytvořili koncept koordinovaného domácího vzdělávání, k němuž se nyní přidávají také ostatní rodiče.

Nově vzniklá komunita rodin bude za pomoci učitelky Markéty Literové a dalších pedagogů působících v Lesní školce Cílek společně vzdělávat předškoláky a prvňáky ve skupině 8 – 12 dětí ve věku 5 -7 let.

Ve stanoveném termínu došlo devět přihlášek, takže přípravy na nadcházející školní rok mohly začít. Tým pedagogů a průvodců již sestavuje výukový plán první třídy.

Podle Michaely Sedlaté, jedné ze zakladatelek domácí školy, je nejdůležitější správně nastavená respektující komunikace s dětmi. Její podstatou je sebehodnocení žáků a slovní hodnocení učitelem, dále podpora schopností prezentace vlastní práce a umění spolupracovat. Tvůrci koncepce chtějí využít široce otevřený didaktický systém Začít spolu, který je v českém školství již 23 let úspěšně nabízen. Tento systém je postavený na spolupráci rodiny a školy, individualizaci práce, projektovém stylu výuky a učení se v centrech aktivit.

„Budeme pracovat s tím, co již děti znají, učení bude probíhat všemi smysly, často badatelsky, aktivně. Pomáhat si rozhodně není v domácí škole zakázané. To je přesně to, co mě láká. Budeme se učit číst genetickou metodou, která vede k většímu porozumění čteného textu a rychlejšímu nástupu dovednosti čtení a psaní velkými tiskacími písmeny. Čeká nás hodně práce, ale to dobrodružství s dětmi stojí za to," těší se Markéta Literová.

Skupina dětí se bude scházet v dopoledních hodinách ve vnitřních prostorách objektu v Komenského ulici, odpolední program, jehož součástí budou čtenářské, výtvarné, hudební i řemeslné dílny, bude probíhat na zahradě u dřevěné jurty za Veslákem.

Menší kolektiv a individuální přístup

Šestiletá Ema je jedním z budoucích prvňáčků Cílkovy domácí školy. Jak uvedl její otec Luboš Zelinka, hlavním důvodem, proč se rozhodli pro tuto formu vzdělávání své dcery, je menší kolektiv a individuální přístup. „Nehledáme žádné alternativní vzdělávání, hlavní je, že místo třiceti dětí jich bude ve třídě deset a učitelka se jim bude moci více věnovat," říká Luboš Zelinka. Na tvorbě koncepce domácí školy se podíleli rodiče Emy spolu s dalšími rodiči především tím, že odpovídali na dotazy pedagogů, co chtějí, a naopak co nechtějí, aby jejich děti ve škole zažily.

Nejen malá Ema se do domácí školy těší. „Všichni se těšíme. Bude to premiéra pro každého," uvádí Michaela Sedlatá.

