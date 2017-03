Provoz veřejných záchodků stojí ročně až půl milionu

Bez veřejných záchodků by vykonání základních lidských potřeb ve městech mělo k důstojnosti daleko. Lidé by byli odkázáni na hledání řešení, která by většinou skončila trapným nebo dokonce ponižujícím zážitkem.

dnes 06:14 SDÍLEJ:

Fotogalerie 7 fotografií Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Gajdoš

Pět, někdy deset korun, které návštěvníci veřejných záchodků za jejich použití platí, však provozovatelům na pokrytí všech nákladů nestačí. Jde o ztrátové podnikání. Nymburská radnice podle mluvčího Petra Černohouse počítá každý rok v rozpočtu města na provoz jediných veřejných záchodků na parkovišti u Labe hned vedle náměstí Přemyslovců s pěti sty tisíci korunami. „Provozování veřejných toalet je ztrátové, ale vnímáme to jako nezbytnou službu občanům," vysvětluje Petr Černohous. Čtěte také: Vědci v šoku. Polovina druhů motýlů poletuje u Milovic Podobnou částkou podporuje provoz veřejných záchodků na náměstí Míru i Mělník. Potvrzuje to náměstek místních technických služeb Kryštof Marounek. „Provozní náklady se pohybují od čtyř set do pěti set tisíc korun za rok. Největší položkou je samozřejmě mzda pracovnice, která se o toalety stará," vysvětluje Kryštof Marounek. Lysá nad Labem má ve svém majetku dvoje veřejné záchodky, u marketu v Sokolské ulici a v letním kině v zámeckém parku. Ani tam drobné od návštěvníků na provoz nestačí a musí být dotován. Podle mluvčí města Jany Křížové roční částka přesahuje čtyři sta tisíc korun. Doby, kdy bývaly veřejné záchodky víc postrachem než záchranou, jsou naštěstí dávnou minulostí. Návštěvníci už si zvykli, že je tam čisto a teplo, nechybí toaletní papíry ani sušáky rukou, odvětrávání žene přírodní pachy ven. Za to platí drobnými, obvykle je cena za návštěvu pět nebo deset korun. A někdy je použití dokonce zadarmo. V severní části kraje je nejvíce veřejných záchodků v Mladé Boleslavi, kde mohou zamířit místní i turisté na šest míst. Mobilní toalety pak najdou například u sportovní haly, v parkovacím domě na Staroměstském náměstí nebo v lesoparku Štěpánka. V nedalekém Mnichově Hradišti jsou alespoň jedny záchodky, v Nádražní ulici nedaleko od Masarykova náměstí. Čtěte také: Obří náklad se zdržel u Jičína. Na cestu se opět vydá v pondělí Někde veřejné toalety chybí Veřejné záchody naopak nejsou například v Kralupech nad Vltavou nebo Milovicích. Ani tam ale lidé nemusí hledat zoufalá řešení, když se přihlásí základní potřeby. V obou městech mohou využít toalety v budovách radnic, ovšem pouze během pracovní doby. Dalšími možnostmi jsou nádraží, hospody nebo markety. Veřejné toalety mívají různou otevírací dobu, většinou po celý den a celoročně. Vozíčkáři nebo lidé se sníženou mobilitou ale hodinky hlídat nemusí. Mají totiž nepřetržitý přístup k toaletám díky euroklíči, jímž si sami mohou odemknout. Najdou je například v sídle polikliniky v Neratovicích nebo na veřejných záchodech u parkoviště pod Eliškou v Nymburce. Provoz veřejných toalet je všude ztrátový. Navíc musí provozovatelé někdy hradit i další náklady. Podle Ondřeje Rameše, obchodního ředitele městské společnosti, provozující nezpoplatněné veřejné záchody v Mladé Boleslavi, jde o následky ataků vandalů. „Nejfrekventovanější lokalitou je park Na Výstavišti a podle toho toalety také vypadají. Téměř každý měsíc tam řešíme problém, například ucpané odpady nebo zničené vodovodní baterie," doplnil. Zejména v zimě tam míří narkomani, po nichž v kabinkách často zůstávají i injekční stříkačky. Čtěte také: Výběrčí z veřejných toalet ukradla vydělané mince

Autor: Lucie Růžková, Jiří Říha