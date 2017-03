Pro Miminko roku poslali hlas i z Turecka a Rakouska

Nymbursko - Celkem 7063 hlasů na webu Nymburského deníku a 232 novinových kupónů poslali čtenáři v anketě Nymburského deníku Miminko roku 2016. Jasnou vítězkou mezi všemi třiapadesáti miminky se stala malá Nela Hüblbauerová z Ostré. Pro tuto malou princezničku poslali její příznivci 1753 webových hlasů a 132 novinových kupónů. V obojím hlasování skončila bezkonkurenčně na prvním místě.

Do hlasování se zapojila celá rodina i se všemi příbuznými, kamarády a známými. „Hlasovalo kolem pětašedesáti lidí, dokonce i někteří z Turecka. Jsme početná rodina a navíc to šlo do světa i po sociálních sítích," vysvětlil počet hlasů na internetu tatínek Nelinky s tím, že o anketě se dozvěděli až od babičky, která si jí náhodně všimla na webu. Holčičce byly ve čtvrtek přesně čtyři měsíce. Podle maminky je hodná a rodina už se těší na další děti, kterých chtějí aspoň dvě až tři.

Druhé místo po zásluze patří Terezce Karbusické z Plaňan. „Vůbec jsme to nečekali. Máme obrovskou radost," řekli rodiče hned, jak se o úspěchu dozvěděli. „Když jsme zjistili, že se dá na webu hlasovat jen jednou za den, tak jsme začali přemýšlet, jak to udělat. Ale pomohli nám všichni," říká maminka Terezky. A má být na co hrdá. Terezka je více než roční slečna, která se pořád usmívá. A prý je velmi hodná. Je to ale takový čertík neposeda.

V první trojici zabodoval i jeden chlapák. Jmenuje se Matyáš Mikulík a také už není žádné miminko. Narodil se 10. února 2016 a i on už má své první krůčky za sebou. „Jelikož jste nás nezastihli v porodnici, tak jsme posílali fotku dodatečně sami. A už jsme byli rozhodnuti, že budeme hlasovat. A když už jsme Matyáše zapojili, tak jsme do toho šli naplno. Hlasovali všichni, v anketě Miminko týdne hlasovali dokonce až z Rakouska," vzpomíná na soutěž maminka Veronika Rychetská. Při týdenní anketě, která umožnila Matyášovi zúčastnit se hlasování ročního, dokonce hlasovali i v noci.

Miminka dostala na památku certifikát s první životní fotografií a krásnou keramickou kočku od keramika Bronislava Kuby z Kerska.

