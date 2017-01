Přijeli za sněhem do Nymburka až z Austrálie!

Nymburk - Lilly a Sebastian Allen z Austrálie přijeli k babičce a dědečkovi do Nymburka právě včas. Konečně viděli sníh, Sebastian dokonce poprvé v životě

Měli velké štěstí. Lilly a Sebastian Allen přijeli na tříměsíční pobyt k dědečkovi a babičce do Nymburka právě v době, kdy napadl první sníh. Podle jejich maminky ho nevidí až tak často. „Sebastian vidí sníh poprvé v životě. Bydlíme s manželem nedaleko Sidney a za sněhem musíme jezdit šest hodin cesty. Takže si to děti úžasně užívají. Ale tatínek měl smůlu. Když jsme se přijeli, zlomil si jeden obratel, takže teď musí ležet v posteli," řekla maminka, která pochází z Nymburka. Většinu času tráví rodinka v Austrálii, za dědou a babičkou do Nymburka jezdí jednou za čas. Tak ať jim ten sníh ještě nějakou dobu vydrží. Podle předpovědi meteorologů je velká šance, že jim to vyjde. Už dnes hlásí sněhové přeháňky a teploty lehce pod nulou.