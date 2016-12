Příběh ze života: odchod od partnera zvládla i s dětmi s pomocí centra Respondeo

Nymburk - Další příběh Intervenčního centra Respondeo vypráví o dlouhé cestě za klidným životem bez násilného partnera.

Ilustrační: Domácí násilíFoto: Archiv VLP

„Nehorší je bezmoc, když partnerovi vše hladce prochází a nikdo nevidí, jak se ke mně a k dětem skutečně chová," začíná svůj příběh Iveta. Pomohlo až Intervenční centrum Respondeo.

ANI NAROZENÍ DĚTÍ NEZMĚNILO CHOVÁNÍ PARTNERA

S partnerem žila Iveta téměř deset let. Zprvu se vztah zdál být ideální, ale všeho do času. Partner trávil jako podnikatel hodně času mimo domov, služební cesty znamenaly nevěru. Iveta se bála sdělit mu své zjištění, už věděla, že by ho to vyprovokovalo k vulgárním urážkám, a dokonce k fyzickému napadení. Za to se jí vždy omluvil a Iveta znovu a znovu uvěřila.

ZAJÍMALY HO JEN PENÍZE Ani narození dětí jeho chování nezměnilo. „I když věděl, že čekám jeho děti, dokázal mě bít a psychicky mě ničit," vzpomíná mladá žena se slzami v očích. Vždy po narození dítěte to vypadalo, že se situace upravila, ale trvalo to jen chvíli. Iveta se starala o děti a domácnost sama, partner se nejen nezajímal, ale trápil ji vulgárními urážkami a výčitkami, že utrácí jeho peníze. Dokonce ji donutil podepsat několik půjček. Své slovní ataky doprovázel partner obvykle fyzickými útoky…

POMYSLNÝ DŽBÁN PŘETEKL

Dlouho Iveta svého partnera omlouvala. Zlom nastal, když zjistila, že je závislý na návykových látkách, a začala si uvědomovat rizika takového chování. Obavy o děti ji dovedly k sociální pracovnici sociálně právní ochrany dětí. Ve spolupráci s ní byla domluvena první schůzka v Intervenčním centru Respondeo.

NA CESTĚ Z PEKLA

Věci pak nabraly rychlý spád. Ivetu podpořili rodiče, s nimiž jí manžel zakazoval se stýkat. Nyní se k nim s dětmi nastěhovala, a tak získala potřebný klid pro řešení své situace. Intervenční centrum nejdříve pomohlo klientce ošetřit výživné pro nezletilé děti, následovala pomoc se sestavením návrhu na určení péče a výživy pro děti. Tady Iveta využila službu interního právníka organizace. Díky psychologické pomoci Respondea dokázala Iveta ignorovat partnerovy výhrůžky a nenechala se přesvědčit k návratu.

HAPPY END

Soudní jednání dopadlo pro Ivetu úspěšně. Děti bude mít výhradně ve své péči. Také dluhy se jí podařilo splatit z prodeje auta. Ještě ji čeká hledání nového bydlení, což nebude vzhledem k její finanční situaci jednoduché, ale nejhorší má ona a její děti za sebou. „Ta cesta za ten klid a pohodu opravdu stála," uzavírá svůj příběh už zase usměvavá Iveta.

Kontakt: Alena Líbalová, vedoucí Intervenčního centra Respondeo, tel. 775 561 847, obeti@respondeo.cz