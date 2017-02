Pracovníci Technických služeb Nymburk jedou na plno

Nymburk - Už od pondělního večera je ve městě na úklid sněhu nasazena veškerá technika, pracovníci mají jen nutné přestávky

Pracovníci Technických služeb už třetí den odklízejí sníh z ulic Nymburka.Foto: DENÍK/ Milena Jínová

Deset minut poté, co se v pondělí na Nymburk začal sypat sníh, vyjeli pracovníci Technických služeb (TS) v Nymburce s veškerou mechanizací. Osádky vozů jezdily do úterního poledne. Sotva si všichni stačili odpočinout, přišla další sněhová vánice v úterý večer. Dispečer opět vyslal všechny po sedmé večerní do terénu, kde na zprůjezdnění ulic a úklidu chodníků posádky pracovaly do středečního poledne. Tak vypadaly poslední dva pracovní dny pracovníků nymburských TS. Meteorologové ovšem hlásí další sněhovou nadílku na večer a noc. Všichni tak budou mít už třetí noční službu.

"V případě potřeby je zajištěn nepřetržitý výkon služby za dodržení zákonných a bezpečnostních přestávek. Naším úkolem je zmírnění následků klimatických podmínek," uvedl ředitel Martin Netolický s tím, že je potřeba si uvědomit, že Technické služby zmírňují následky sněžení nebo vzniku ledovky. "Není v silách nikoho být najednou po celém městě. V zimní údržbě ošetřujeme přes 75 kilometrů vozovek a 150 kilometrů chodníků. Proto je město rozděleno vyhláškou do několika zón a pro tyto zóny je zpracován zimní plán údržby, co do prostoru a času. Veškeré komunikace města Nymburka nejsou do tohoto plánu zahrnuty, ale i přesto se snažíme občanům města vyhovět a dle možností i tato místa ošetřit. Jedno ošetření komunikací Nymburka trvá 7 – 8 hodin," upozornil ředitel.

Pohotovost k zimní údržbě drží deset pracovníků TS a jejich činnost koordinuje dispečer. V normální pracovní době jejich tým posilují i ostatní pracovníci. V ulicích města se při spadu sněhu pohybují dva traktory s radlicí, jedna Multikára – sypač s radlicí, dva komunální stroje HOLDER určené na údržbu chodníků, tedy shrnování a posyp, jeden Avia sypač na vozovky, jeden nakladač s radlicí JCB, tři ruční stroje VARI a čtyři Multikáry k ručnímu posypu. Pro případ větší sněhové nadílky je také připraven prostor pro odvoz sněhu z ulic Nymburka.

Velké vrásky na čele zasahujícím pracovníkům dělají nedisciplinovaní řidiči, kteří parkují na místech, kde překáží mechanizaci při odklízení. Proto ředitel Netolický apeluje na všechny, aby parkovali na místech k tomu určených a svým vozidlem netvořili překážky, které brání průjezdu techniky zabezpečující úklid sněhu, či posyp v případě mrznoucích srážek.