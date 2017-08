Povodeň se stala vzpomínkou na solidaritu

Nymbursko /FOTOGALERIE/ – Dnes je to přesně patnáct let, co se ničivá povodeň prohnala krajem.

Výhled na zbytek letošního léta zatím nevěstí žádnou přírodní katastrofu. Právě dnes je to přitom přesně patnáct let, kdy se velká voda prohnala známou českou vesnicí, Zálezlicemi na Mělnicku. A spadlo tam přes sto dvacet nemovitostí.



Se Zálezlicemi tehdy soucítili i lidé z Vestce na Nymbursku, vesnici rozložené na obou březích říčky Mrliny, aniž by tušili, že je už za pět měsíců čekají podobné zoufalé zkušenosti.



V létě roku 2002 se do pomoci zaplaveným vesnicím a městům v kraji zapojili i lidé z Nymburska. ČTĚTE TAKÉ: Po opadnutí vody to vypadalo, jako by v domě explodovala bomba Policisté mířili do Mělníka, kde byla nejvyšší hladina vody naměřena právě ve čtvrtek 15. srpna, už o dva dny dříve. „Máme tam pětadvacet lidí. A další budou následovat,“ řekl tehdy Deníku zástupce nymburského policejního ředitele Jaroslav Novák.



Okamžitě reagovali také nymburští hasiči. Ti už v pondělní noci poslali materiální pomoc na Příbramsko. Šlo o tři tisíce dvoukomorových pytlů určených k vybudování protipovodňové bariéry.



Český červený kříž otevřel záchytná místa v Nymburce i Poděbradech. Lidé přinášeli materiální pomoc. V zaplavených místech scházely především přikrývky, dezinfekční prostředky nebo balená pitná voda.



Dárci s nimi mířili rovněž na milovickou radnici, odkud věci putovaly do povodní postižených Kralup nad Vltavou.

Autor: Miroslav Jilemnický