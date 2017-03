Potravinou roku jsou uzeniny, pečivo i víno

Jubilejní desátý ročník soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje zná své vítěze. Slavnostní vyhlášení se konalo v sobotu na Výstavišti v Lysé nad Labem.

Mezi oceněnými výrobky a výrobci jsou například zvěřinové paštiky firmy Agrofinance či ryzlink rýnský pozdní sběr ze Státního statku. Obě firmy sídlí na Mělnicku.

Nejvíce ocenění získala firma PANE, která má své pekařské pobočky v Dolním Bousově a Mnichově Hradišti na Boleslavsku. Sál provoněl například celozrnný chléb s vlašskými ořechy nebo věneček s pudinkovou náplní.

Neztratily se ani dvě firmy z Nymburska. Cenu za tvarohový výrobek Svačinka zahradní směs přebíral ředitel Polabských mlékáren z Poděbrad Pavel Vybíral. Uzenářští bratři Petr a Martin Fialové získali ocenění za Milovické viržinko s paprikou.

Celkem 17 firem zaslalo do soutěže 70 výrobků. „Je to ocenění nejen pro jejich výrobky, ale především pro jejich práci, kterou musí dělat s láskou a trpělivostí. Věřím, že to ocení i zákazníci," řekl radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Ivo Šanc, který ocenění předával.

