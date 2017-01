Posledním přijatým zvířetem roku 2016 byl na Huslíku ježek

Poděbrady - Více ne 1 600 živočichů potřebovalo v loňském roce odbornou pomoc ochranářů v Záchranné stanici a Ekocentru na Huslíku nedaleko Poděbrad. Posledním pacientem roku 2016 se stal malý ježek, který se do stanice dostal zhruba pět hodin před přelomem let.

Posledním přijatým zvířetem byl na Silvestra večer ježek na snímku.Foto: Luboš Vaněk

„Přijali jsme do stanice ježka bělobřichého,který se díky všímavosti hodných lidí dostal až k nám. To se ovšem o dotyčných, kteří ježka v krabici nechali na ulici, říci nedá. Přejeme všem dobrým lidem, ať je pro ně nadcházející rok plný krásných zážitků v naší přírodě a za volně žijící živočichy prosíme, ať jsme my lidi ohleduplní k nim," uvedl vedoucí stanice Luboš Vaněk. Přesný počet ošetřených zvířat se tak uzavřel na 1 606. „Téměř 60 % se vrátilo zpět do volné přírody. „ Podařilo se nám upravit expozici volně žijících živočichů, vysázet sad starých ovocných odrůd stromů a vytvořit další důležité prvky pro volně žijící živočichy i pro všechny, kteří nás navštíví," uvedl Vaněk. Už nyní mají ve stanici zvířata přijatá v novém roce. Jde například káni lesní po srážce s automobilem a vzácného pacienta hýla obecného, který byl nalezen vysílený a apatický.