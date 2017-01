Poslední tečku za prodejnou potravin píše EET

Poděbrady - Elektronická evidence tržeb (EET) má, zjednodušeně řečeno, především zajistit správné odvádění daní od podnikatelů. Rychlým efektem tohoto opatření, ještě než vešlo plně v platnost, se stalo například ukončení prodejny U Slavíků Poděbradech

Prázdné regály a poslední zboží se krčí na pár policích. „Vypadá to tu jako před válkou, co," smutně se usměje pan Jirásek, který sem chodí základní potraviny kupovat léta. Nápis na výloze „Vše za 50 procent" nechává tušit, že jde o doprodej. „Co tu bude? Zase Vietnamec?" Paní se ptá prodavačky, která krčí rameny.

Potraviny U Slavíků fungují v Poděbradech od jara roku 1979. Letos na jaře už v nich lidé z okolní zástavby nenakoupí, jak byli zvyklí. Nový systém EET je pro prodejnu takzvanou poslední kapkou. Podle vedoucí Renaty Tomáškové, která v obchodě pracuje přes dvacet let, začaly výrazně klesat tržby s příchodem velkých obchodních řetězců do města. Těch je tu dnes několik a chystá se další v lokalitě Na Bažantnici a možná časem i místo areálu ČSAP. Tato vyhlídka také přispěla k rozhodnutí provoz potravin ukončit. „Nízké tržby už nám nějakou dobu stačí sotva na nájem, energie a platy. Vysoká investice do nového systému už se nám prostě nevyplatí," dodala vedoucí. Prodejna měla naposledy otevřeno v sobotu.

Původní poděbradská firma rodiny Slavíkových, kteří měli ještě před stejnojmennými potravinami ve městě cukrářskou výrobu, nadobro končí. Prodejna potravin, která se za léta nezměnila, stejně potřebuje rekonstrukci. Tu měla být ochotna provést společnost, která je dodavatelem potravin, a měla zájem prodejnu i se zaměstnanci převzít. Na spolupráci se ale nedohodla s majitelem objektu, kde jsou potraviny v nájmu. Není vyloučeno, že v místě obchod s potravinami otevře někdo, kdo bude schopen a ochoten nájem platit.

OLGA VENDLOVÁ