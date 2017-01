Poříční policisté lovili z Labe labuť, předali ji veterináři

Nymburk - Virus H5N8 známý jako ptačí chřipka se objevuje nejen v evropských zemích, ale také u nás. V tomto týdnu hasiči za asistence veterinářů likvidovali chov v Lázních Toušeň jen pár kilometrů za hranicí Nymburska.

Člen poříčního oddělení vytahuje z Labe uhynulou labuť.Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Proto jsou už zmínění veterináři, ale i další složky v pohotovosti a mrtvé ptáky sbírají do pytlů a posílají na veterinární vyšetření. Ve čtvrtek odpoledne objevili členové poříčního oddělení policie v Nymburce na místě, kde se vlévají Valy do Labe u hasičského hřiště mladou uhynulou labuť. Jeden ze sloužících policistů tak ve speciálním obleku labuť vylovil a zvíře si přebral přivolaný veterinář. Labuť poputuje do laboratoře, kde budou provedeny odběry, které by měly vyloučit přítomnost agresivního viru. „Jde o mladý kus, je pravděpodobné, že nepřečkala mrazy první poloviny týdne. Ale člověk nikdy neví," řekl Martin Rafaj z poříčního oddělení.