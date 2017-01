Policisté vypátrali řidiče ze střetu s malou dívkou v Drahelicích

Nymburk - Dopravním policistům se podařilo nalézt řidiče, který byl účastníkem nehody, při níž došlo v Drahelicích ke střetu auta a osmileté dívky. Otazníky kolem nehody ale přetrvávají.

Dopravní nehoda, která se stala 9. prosince na přechodu nedaleko pumpy v Drahelicích, má o jeden otazník méně. Policistům se podařilo vypátrat řidiče, který seděl za volantem auta, jež bylo hlavním aktérem nehody. Jak přesně k nehodě došlo a jakou vinu má či nemá samotný šofér, jestli dívka vběhla přímo pod kola a střetu se zabránit nedalo, to policisté v současné době šetří.

Připomeňme si, co se mělo 9. prosince podle zatím známých skutečností odehrát. Devítiletá Maruška pár minut před druhou hodinou odpolední přecházela zmíněný přechod v Drahelické ulici. Došlo ke střetu se Škodou Octavia. Za jakých okolností, to se šetří. „Řidič sice po nehodě zastavil a zeptal se dcery, jestli jí nic není, ale ta mu v šoku odpověděla, že ne a odešla domů," uvedl otec dcery. Jak se později ukázalo, nebyla to pravda. Dívka měla zlomenou klíční kost a další pohmožděniny.

Ještě před tím, než se však dívka vydala směrem k domovu, objevili se na místě i policisté. Alespoň podle výpovědi dívky a dalších svědků. „V době nehody místem projížděli podle dcery a dalších svědků také dva policisté v uniformách v neoznačené stříbrné fabii, kteří také zastavili a ptali se dcery, jestli jí nic není a zda nechce odvézt domů. Ale i těm řekla, že jí nic není a i ti ji nechali odejít domů," uvedl otec.

A to je zatím největší záhadou celého případu. Řidič údajně potvrdil, že s osobami, které by podle jeho názoru měly být policisty, přímo na místě jednal. Věc považoval za vyřízenou a o pátrání po své osobě neměl tušení.

Kardinální otázka tedy zní: kdo byli ti údajní či skuteční policisté? „Policie prověřuje, zda se jednalo o příslušníky Policie České republiky. Můžeme jednoznačně vyloučit, že by se jednalo o příslušníky police z Územního odboru Nymburk," řekla policejní mluvčí Petra Potočná.

Vraťme se však do odpoledních hodin 9. prosince. Dívka došla domů, kde na ni čekala babička. Té se školačka nesvěřila a šla si lehnout. Na vše přišli až rodiče, kteří se vrátili ze zaměstnání kolem 18. hodiny večer. „Dceru jsme odvezli do nemocnice, kde zjistili, že má naštěstí „jen" zlomenou klíční kost a pohmožděniny," doplnil otec dívky. Zároveň také došel nehodu na policii ohlásit. O střetu do té doby zatím nebyl veden žádný záznam.

Sečteno a podtrženo: případ je nyní ve fázi, kdy se objasňuje, jak přesně k nehodě došlo a podle výpovědi všech zúčastněných i svědků by měli policisté dojít k závěru o vině či nevině jednotlivých účastníků nehody. A v druhém plánu pátrají po zatím neztotožněných policistech, kteří měli na místě zasahovat.