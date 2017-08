Policisté vyhlásili sbírku pro zraněného kolegu

Nymburk – Pomoci rodině policisty, který se zotavuje po vážném zranění a jehož léčba je velmi nákladná. To je cílem sbírky, kterou vyhlásilo vedení nymburských policistů ve spolupráci s odbory.

Policejní vůz byl po srážce totálně zničený. Pro policistu přiletěl vrtulník.Foto: Policie ČR

Adresátem sbírky je rodina Vladimíra Suchánka, šestačtyřicetiletého policisty z Městce Králové. Policejní vůz, ve kterém seděl on a kolega za volantem, smetl loni 3. září autobus na jičínském tahu u Nouzova. Policista několik dnů bojoval o holý život. Od té doby se jeho stav zlepšil, nicméně stále vyžaduje nepřetržitou péči a léčba je velmi nákladná. Manželka musela odejít ze zaměstnání a tak se jim nyní snaží kolegové finančně pomoci.

Impulz vzešel od vedení nymburské policie. Motivaci popsal vedoucí územního odboru Marek Jirouš. „V poslední době zaznamenáváme více úmrtí a těžkých zranění v našich řadách. Nevím, jestli je to těžší dobou nebo nároky, které jsou na nás kladeny. Množí se také veřejné sbírky a někoho to může už otravovat. Věřte však, že takto vybrané peníze jsou pro ty, kteří to potřebují, tedy kolegy a jejich rodiny, často jediné prostředky na zajištění potřebné léčby, přežití a překlenutí těžké životní situace,“ uvedl Jirouš.

Sbírka už začala a přispět je možné na transparentní konto (v rámečku). „Přispět může každý libovolnou částkou. Sbírka skončí 15. října,“ doplnila policejní mluvčí Petra Potočná.

Číslo účtu: 2500405580

Kód banky: 2010

Variabilní symbol: 240726

Připomeňme, co se se vlastně za necelý rok od nehody odehrálo. K nehodě došlo loni 3. září ráno na jičínském tahu. Po srážce policejního auta s autobusem pro zraněného policistu přiletěl vrtulník. Několik dnů v kritickém stavu bojoval o život ve střešovické nemocnici. Druhý policista ve voze byl zraněn lehce a skončil v nemocnici v Městci Králové.



Vzorně se chovali cestující z autobusu, což byli obyvatelé nedalekých Úmyslovic mířící na zájezd do Rokytnice nad Jizerou. V autobuse cestovalo 38 lidí. Nikdo z nich neutrpěl žádná zranění. Naopak se sami snažili zraněným policistům pomoci. Vážně zraněnému dokonce poskytli důležitou první pomoc ještě v době, než přijela záchranná služba. „Chtěli bychom cestujícím z autobusu za jejich příkladné chování a pomoc při záchraně života policisty poděkovat,“ řekla Potočná.





O měsíc později se konalo setkání policistů se sedmnácti lidmi z autobusu, kteří při záchraně života Vladimíra Suchánka aktivně pomáhali. Na setkání přijeli i zástupci rodiny policisty. Muži, kteří se nečekaně ocitli v roli záchranářů, vyprávěli o své nové zkušenosti.

Čekání na lékaře a profesionální záchranáře v podobných okamžicích zdánlivě trvá dlouhé desítky minut. „Bylo důležité, že nás instruovala osoba na telefonu a říkala, co s ním máme přesně dělat. Zažil jsem něco podobného poprvé v životě. Pak jsem viděl tu součinnost všech záchranných složek, které se sjížděly na místo, a musím říct, že z jejich práce mám doteď dobrý pocit,“ řekl další ze zachránců.



Na setkání promluvil i policistův syn Michal, který popsal i zdravotní stav otce. „Pět dnů byl táta na přístrojích v bezvědomí. Měl zlomený obratel a utrpěl velmi těžký otřes mozku spojený s krvácením právě do mozku. Musím říci, že jsem osobně neměl na to tátu takhle vidět. Dorazil jsem za ním, až když ho probudili“ řekl Michal.



Od té doby se mužův zdravotní stav postupně zlepšuje. Léčil se už v několika zdravotních zařízeních v Praze, Městci Králové, byl i na rehabilitačním pobytu v Kladrubech. Léčba je velmi nákladná a stále vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči. V posledních dnech už byl s rodinou i na výletech a zvládá i pomalé procházky.