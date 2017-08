Policie pátrá po pohřešovaném muži

Loučeň - Ještě pár dnů zbývá do konce Pohádkového léta na zámku Loučeň na rozhraní Nymburska a Mladoboleslavska. Léto přilákalo do rozsáhlého parku a zámku tisíce návštěvníků. Letošní výročí 50 let od uvedení příběhu O loupežníkovi Rumcajsovi provází přítomné celou zámeckou zahradou a parkem.