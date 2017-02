Podomní prodejci přes zákaz chodí po bytech v Nymburce a okolí

Nymburk - Podomní prodejci nabízejí účast v aukcích na levnější energie. Odvolávají se na spolupráci s městem, což je však lež.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Vraný Jan

I přes zákaz podomního prodeje se po domech a bytech v Nymburce pohybují prodejci, kteří nabízí levnější plyn a energie. Při upozornění, že takto své služby nabízet nemohou, se pak odvolávají na to, že to mají domluveno se zástupci radnice. Ta to však rezolutně vyvrací a vyzývá obyvatele, aby se v případě jejich návštěvy obrátili okamžitě na linku 156, tedy na městské strážníky. Stejný případ zaznamenali i v nedalekých Kostomlatech.

Radnice na podomní prodejce, kteří porušují vyhlášku města, upozorňuje výzvou na svých stránkách i na sociálních sítích. „Tito prodejci obcházejí zákaz podomního prodeje tím, že lákají na nižší ceny energií a zemního plynu účastí v aukci energií. Prodejci se klamavě odvolávají na spolupráci s Městem Nymburk. Město Nymburk se od této firmy distancuje a nemá s touto firmou nic společného," uvádí zástupci radnice.

Má se jednat o zástupce firmy České aukce, která má sídlo v Brně. Podle ohlasů na sociálních sítích s nimi mají už zkušenost na sídlišti Jankovice i na Boleslavské třídě. Svůj poznatek přidává i Alena Žoldošová z Kostomlat. „Chtěli se nacpat do domu a když nepořídili tak byli dost agresivní," píše.

Vedení Nymburka i blízkých obcí proto vyzývají všechny, kteří se s podobnými prodejci doma setkají, aby neprodleně kontaktovali městskou policii, ideálně na lince 156.