Poděbrady opraví sportovní halu za 50 milionů. Chtějí získat dotaci

Poděbrady - Je to zásadní investice pro letošní rok, vedení města chce požádat o dotaci ministerstvo školství. Opravit halu však chce i v případě neúspěchu žádosti.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Oprava sportovní haly, výstavba hudebního altánu v lázeňském parku a opravy silnic, chodníků a veřejného osvětlení nebo dostavba hokejových šaten.

To jsou hlavní investiční záměry vedení poděbradské radnice pro letošní rok. Objemem jim dominuje na začátku zmíněná oprava sportovní haly. Ta má vyjít přibližně na 50 milionů korun. „Žádáme o dotaci z ministerstva školství ve výši dvaceti milionů," řekl starosta ladislav Langr. Město by podle jeho slov halu zřejmě opravilo i v případě, kdyby bylo v žádosti o dotaci neúspěšné. „Museli bychom ale opravu rozdělit do jednotlivých etap," uvedl Langr.

Z dalších chystaných investic je zásadní také už několik měsíců řešená výstavba hudebního altánuv lázeňském parku. Altán měl podle původních představ radnice už v tuto dobu stát. Situaci ovšem zkomplikovalo odvolání jednoho z budoucích sousedů stavby, i proto se začátek výstavby teprve chystá. Celá akce by měla vyjít na zhruba 6 milionů korun. „Všechna lázeňská města hudební altán mají, my dosud máme jen nevzhlednou mobilní scénu," komentoval starosta záměr radnice.

Mezi další schválené investice patří dostavba šaten pro hokejisty za 6 milionů korun. Město plánuje také opravy chodníků, silnic, veřejného osvětlení a kanalizací. Podle návrhu rozpočtu celkem za 39 milionů korun. „Velké projekty budeme specifikovat v prvním rozpočtovém opatření v únoru," uvedl Langr.

/s využitím ČTK/