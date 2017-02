Poděbradská hydroelektrárna je památkou. Majitel zuří!

Nymburk, Poděbrady - V pondělí vláda rozhodla o zařazení 15 staveb na seznam národních chráněných památek. Na seznamu je i nymburské krematorium a poděbradská hydroelektrárna.

Zatímco majitel krematoria, nymburská radnice, vyjádřila nad nečekanou zprávou radost, majitel poděbradské hydroelektrárny zuří. Hovoří o podrazu ze strany státu. A také o možnosti, že už do elektrárny nikdy nepustí žádné turisty, jak tomu bývalo v posledních letech při zpřístupňování jinak neotevřených památek zvykem.

Poděbradskou elektrárnu vlastní firma 1. Elektrárenská se sídlem v Českých Budějovicích. Jejím majitelem je Bedřich Čížek. Toho na jmenování hydroelektrárny památkou rozzlobilo hned několik věcí. „Jednak s námi o tom nikdo nejednal, ani nám o tom nedal vědět, vím to jen od novinářů. Elektrárna jako budova už památkou vyhlášená je a měli jsme se státem dohodu, že to tak zůstane. Najednou prohlásí za památku všechno, což nám způsobí značné komplikace. My jsme si kupovali výrobní jednotku, nikoliv muzeum!" říká naštvaný majitel.

Zvažuje také možnost, že do objektu už nikdy nepustí turisty. Jak bylo v posledních letech tradicí například při Dnech kulturního dědictví. „Jsem opravdu rozhořčen a přemýšlím i o této možnosti. Ještě se pokusíme rozhodnutí státu zvrátit," řekl Čížek.

Majitel elektrárny se obává, že po jmenování národní památkou budou muset jednat o jakýchkoliv potřebných změnách s jinými úřady než dosud. „Je to vyšší stupeň ochrany. Nechci, aby to vyznělo, že si elektrárny nevážíme, naopak. Já i všichni její zaměstnanci si ji velmi vážíme a máme ji rádi. Ale takováto rozhodnutí opravdu vnímáme jako podraz," doplnil Čížek.

Naopak v Nymburce vládne se jmenováním krematoria národní kulturní památkou spokojenost. Majitelem první stavby na území republiky ve stylu purismu je město. Starosta Pavel Fojtík neskrýval radost. „Začleňujeme se mezi města, která se mohou pochlubit národní kulturní památkou. Krematorium je jedinečná stavba, navíc je jejím autorem absolvent nymburského gymnázia architekt Bedřich Feuerstein. Slibujeme si, že to přiláká do města další turisty," řekl Fojtík.

V nymburském krematoriu byla před třemi lety vyměněna pec, má také nové ozvučení. Město letos investuje do úprav celého hřbitova, upravují se například cesty mezi hroby. Jmenování národní kulturní památkou může také přinést možnost získání dotací na další úpravy.

Nymburk se už před 10 lety snažil o jmenování kulturní památky v případě kostela svatého Jiljí. Tehdy však neuspěl, přednost dostal kostel svatého Bartoloměje v nedalekém Kolíně.

O hydroelektrárně

Projekt stavby vypracoval architekt Antonín Engel. V roce 1914 začala stavba zdymadla a o rok později hydroelektrárny. Realizace projektu se protáhla kvůli vypuknutí první světové války. Kompletně byla stavba dokončena roku 1923. Poděbradská vodní elektrárna patří k nejstarším stavbám svého druhu na Labi. Hydroelektrárna se zdymadlem nadále slouží i po téměř sto letech provozu.



O krematoriu

Nymburské krematorium bylo postaveno v letech 1922 až 1924 podle plánů architekta Bedřicha Feuersteina. Jedná se o jednu z mála jeho realizací na území České republiky a zároveň o jednu z prvních českých puristických staveb. Stavba je jednoduchá, soustředěná na elementární geometrické formy. Půdorys obřadní budovy přechází z obdélníku v přízemí do oválu v patře. Vnitřní prostor je charakteristický svými elementárními tvary, které nejsou dekorativní, nýbrž funkční. Obřadní síň je prosvětlena okny souměrně umístěnými po čtyřech jejích stranách.