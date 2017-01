Otočí se jednosměrka Palackého směrem do náměstí?

Nymburk - Budou přijíždět na náměstí auta po Palackého třídě od křižovatky u Slavie? Tedy bude jednosměrná opačně než nyní? A bude u Slavie kruhový objezd?

„Nebude to za rok, ani za dva. Jsou to představy možného řešení. Rádi bychom zadali i dopravním fakultám, jak řešit problém s dopravou v celém městě, tedy i od bývalé světelné křižovatky směrem do centra," říká místostarosta a architekt Jan Ritter.

Podle jeho slov bude muset radnice dříve či později řešit celkovou změnu dopravy v centru města. Proto je nutné co nejdříve vypracovat plán a podle něj v budoucnu při dalších úpravách postupovat. Jedním z hlavních cílů je provoz aut v centru města zklidnit.

A s tím souvisí i možná dopravní řešení křižovatky u Slavie. „Osobně bych si tam dokázal představit kruhový objezd, který by ústil i do Palackého třídy a tedy do náměstí. Ulice by byla jednosměrná v opačném směru než nyní. Ovšem je třeba řešit, jak zamezit tomu, aby se z toho stala zkratka pro řidiče mířící dále na Prahu," uvažuje Ritter.

Varianta zprůjezdnění části Palackého třídy opačným směrem by tak částečně ulevila i křižovatce u nemocnice a řešila by i řadu dalších problémů.

Jedním z prvotních úkolů by mělo být odstranění zábrany, která stojí u Slavie směrem do Palackého třídy. „Je to pro mě i z pozice architekta nepřijatelné. To je v podstatě vstupní brána do centra města a tam přicházející uvidí takovouto věc. To bychom chtěli změnit určitě," přemýšlí Ritter.