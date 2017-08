Od září končí bezplatné parkování v centru Nymburka

Setkali jsme se s tím už v Poděbradech. Moc se nám to nelíbí. Měla by být určitá místa bez poplatku. Protože jsou skutečně situace, kdy nemáte čas řešit parkovací automat. A mobilní aplikaci už vůbec nebudeme využívat. Lidi kolem padesátky a šedesátky už tyhle novinky míjí.

Přijde mi to hloupé. Když si lidé budou chtít třeba jen zajít někam pro jídlo, což je otázka třeba deseti minut, tak proč platit za celou hodinu? Nesouhlasím s tím, protože když si tady ve městě chci něco zajít vyřídit, což je otázka chviličky. Mělo by tu být aspoň nějaké místo bez poplatku.