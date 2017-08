OBRAZEM: Traktoriáda v Košíku přilákala téměř dva tisíce lidí

Sedlčansko /ROZHOVOR/ – Učitelka dublovické školy Gábina Falcová se letos uvedla jako spisovatelka knihou „Diagnóza: Učitelka“. Po nákladu se jen zaprášilo, proto vydavatelství Triton reagovalo na nebývalý zájem čtenářů dotiskem. A nejen to. Její humor byl tak nakažlivý, že ji požádalo o sepsání další knížky. A Gábina už ví, co bude z části jejím obsahem. Chce v ní zpracovat zážitky ze svého letošního prázdninového týdenního pobytu v New Yorku.