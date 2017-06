OBRAZEM: Na náměstí frčí plážový volejbal

Nymburk - V centru města volejbalové hřiště místo parkoviště, to je od čtvrtka do úterý realita na nymburském náměstí Přemyslovců. Po řadě let se sem vrátila sportovní atrakce v podobě beach volejbalu. Akce, kterou zorganizovali nymburští volejbalisté za podpory města, je určená předně dětem a mládeži z Nymburka a okolí. Ve čtvrtek se od rána rozjel našlapaný program. Dopolední zápasy smíšených čtveřic středoškoláků vystřídaly odpoledne volejbalové přípravky, večer patřil pískový kurt klubu Poděbrady beach. Program dalších dní bude navíc zpestřený exhibicemi známých osobností ze sportu i kultury.

Na nymburské náměstí Přemyslovců se po řadě let vrátila sportovní atrakce v podobě beach volejbalu.Foto: Deník / Šmejdová Ivana

Autor: Ivana Šmejdová