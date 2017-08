OBRAZEM: Festival Soundtrack ochromil dopravu

Poděbrady - Festival filmové hudby Soundtrack Poděbrady 2017 patří mezi největší akce svého druhu v republice. Pořadatelé hlavní dění umístily přímo do srdce lázeňského města. Proto přináší nemalé problémy v dopravě. Prvním menším kolapsem byl čtvrteční koncert skupiny Lucie na stadionu Jiskra. Nyní až do neděle je každý den od 17 hodin do třetí hodiny ranní uzavřeno Jiřího náměstí s přilehlými ulicemi. Řidiči musí využívat objízdnou trasu přes Pátek.

včera 18:04 SDÍLEJ:

Autor: Milena Krejsová