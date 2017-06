OBRAZEM: Dnes budou rekordní vedra

Nymbursko - Dnes zřejmě zažijeme letošní zatím nejteplejší den. Meteorologové předpovídají pro Nymbursko až 35 stupňů.

Lékaři upozorňují na nutnost dodržování pitného režimu a doporučují zdržovat se na slunci co nejméně, případně se dostatečně osvěžit. To už ve středu využili lidé na poděbradské kolonádě, kde se nachází vodní prvky, které jsou pro momentální osvěžení to nejlepší. Pro ochlazení organismu může být příjemná i zmrzlina. Vědí to školáci, kterým v rukách hrály zmrzlinové kopečky všemi barvami.