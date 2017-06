OBRAZEM: Děti závodily o nejlepšího cyklistu

Nymburk - O nymburského cyklistu 2017. Tak se jmenoval druhý ročník závodů pro děti, který na hřišti za hasičárnou pořádal o víkendu cyklistický oddíl TJ Lokomotiva Nymburk.

Závodilo se v osmi věkových kategoriích na kole, a to ve věku od 5 do 15 let. K tomu se přidaly ještě dvě kategorie těch nejmenších na odstrkovadlech. V této disciplíně soutěžily děti do tří a do pěti let. „Závodů se letos zúčastnilo 50 dětí, což je zhruba o polovinu méně než loni. Je to dáno souběžným termínem závodů dračích lodí, beach volejbalem na náměstí a dalšími akcemi, které se tento víkend konají," povzdechl si pořadatel Josef Richter. Všechny zúčastněné děti nakonec dostaly medaile a zapózovaly při společném fotografování.