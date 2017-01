Nymburský Vánoční strom se už nerozsvítí

Nymburk - Od 25. listopadu až do začátku tohoto týdne se místní i návštěvníci Nymburka mohli na náměstí Přemyslovců kochat krásou Vánočního stromu. Za tmy pak i jeho nádherně osvícenou výzdobou. Tomu je však definitivně pro Vánoce 2016 odzvoněno.

Nymburský Vánoční strom už není nazdobený.Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Zaměstnanec technických služeb začal včera ráno za pomoci malé plošiny strom odstrojovat. „Výzdoba se začne sundávat během středy. Samotný strom pak bude z náměstí odvezen v průběhu příštího týdne," řekl mluvčí nymburské radnice Petr Černohous. Letošní jehličnatý krasavec to neměl do centra Nymburka daleko. Dorazil jen ze Zálabí, když překonal na speciálním návěsu cestu přes kamenný most. Z ulic nejen Nymburka tak začíná mizet i další výzdoba a atmosféra se vrací do všedních dnů nového roku 2017. Na nový vánoční strom si všichni počkají až do posledního listopadového víkendu letošního roku.