Nymburské trhy se možná přestěhují k hradbám

Nymbursko /ANKETA/ - Sezona farmářských trhů ve středních Čechách opět začíná. Na sklonku zimy a začátku jara se ale po ránu stále vracejí přízemní mrazíky, a tak si zákazníci musí hlídat kvalitu nabízených potravin. Zelenina nebo brambory totiž mohou být nízkými teplotami znehodnoceny.

Podle Miloše Kavky ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce jsou přemrzlé brambory nasládlé a může na nich být patrná hniloba nebo černé skvrny v dužnině. „Poznají se podle toho, že při rychlém zahřátí v dlani hlízy zvlhnou a na omak je znát menší odpor dužniny pod slupkou," radí Miloš Kavka.

Nakupující by na trzích neměli opomíjet ani stav prodejního místa, například čistý chladicí box nebo váhy. Zaměřit se mohou i na farmáře za pultem. „Už první pohled obvykle mnohé napoví," míní Miloš Kavka.

Podezření na zdravotní závadnost zboží mají podle něho spotřebitelé hlásit krajské pobočce potravinářské inspekce: „Provedeme kontrolu, nemůžeme ovšem nijak ovlivnit vrácení peněz od prodejce, pokud zjistíme pochybení. Tam pomůže jedině soud."

Státní zemědělská a potravinářská inspekce loni ve středních Čechách a Praze prověřila skoro tři sta stánků na sto farmářských trzích. Podle mluvčího Pavla Kopřivy odhalila třiadvacet případů porušení právních předpisů, zejména v oblasti hygieny, značení nebo chybějící registrace.

Mladá Boleslav – Každý pátek od 7.30 do 13 hodin

Mnichovo Hradiště – Každou sobotu od 7.30 hodin do 12 hodin

Nymburk – Každý čtvrtek od 8 do 15 hodin

Poděbrady – Každý pátek od 8 do 13 hodin

Milovice – Každou sobotu od 7.30 do 12 hodin

Mělník – Každou lichou sobotu od 8 do 12 hodin

Problémy s dopravou

Zájem o farmářské trhy stále roste, a tak k nim často patří i potíže s dopravou nebo parkováním.

Mladé Boleslavi se to však netýká. Na Staroměstském náměstí, plném stánků, jsou příčné prahy, které nutí řidiče přibrzdit.

Tržiště, které patří k nejnavštěvovanějším a největším v Česku, mají na starosti Pavlína a Martin Honzů ze sdružení Polabské farmářské trhy. Ve městě automobilů každý týden otevřou asi třicet stánků.

Všichni prodejci se tam ale nedostanou. Každého z nich si totiž pořadatelé nejdříve důkladně prověří. Neváhají dokonce navštívit místo, odkud plodiny pocházejí. Teprve potom dostane nový farmář šanci.

„Zákazníci mají důkaz, že si ve stáncích každý neprodává, co chce, a že farmáři dodržují nastavená pravidla. Kromě toho, že musí mít například rukavice, musí u sebe mít živnostenský list nebo zdravotní průkaz," vysvětlila Pavlína Honzů.

O farmářské trhy nepřijdou ani v sousedním Mnichově Hradišti, kde už je pět let tradicí sobotní prodej na Masarykově náměstí, přímo před radnicí. Zájemci tam letos poprvé mohou přijít v sobotu 8. dubna. Obvykle na ně čeká přes deset prodejců.

V Mělníku jsou trhy na náměstí Míru naštěstí stranou od hlavní komunikace, a tak nebrání plynulosti provozu.

První z nich se letos konají až o Velikonocích v sobotu 15. dubna. Potom pokračují každý druhý víkend až do adventního času. Podle místostarosty Petra Volfa čeká návštěvníky farmářských trhů novinka až těsně před Vánocemi: „Naplánovali jsme, že budou trhy otevřeny po všechny čtyři adventní víkendy."

Nymburské náměstí Přemyslovců je každý čtvrtek nacpané k prasknutí. Davy lidí, kteří přecházejí hlavní silnici sem a tam, často brzdí hustou dopravu v centru města. Proto se začalo uvažovat o přemístění trhů do lokality Na Rejdišti u historických hradeb. Podle ankety na webových stránkách kulturního centra by většina místních lidí takový přesun uvítala. Samotní stánkaři jsou ovšem důrazně proti. Mají strach, že by po odchodu z centra přišli o slušné tržby.

Farmářské trhy se konají také v Milovicích, kde chtějí stejnou možnost nabídnout i v sousední Lysé nad Labem. Podle mluvčí milovické radnice Jany Křížové by pár trhů mohlo být už letos. „Jednáme o podmínkách i některých překážkách, jako je parkování ve městě v době velkých výstav. Později bychom chtěli zavést i pravidelné trhy," řekla Jana Křížová.

Na Jiřího náměstí v Poděbradech byly farmářské trhy po zimě obnoveny už na začátku března, kdy slavnostně začaly vepřovými hody. Farmáři se tam se svými zákazníky scházejí každý pátek.

Podle mluvčí radnice Lenky Hotovcové odpovídá za všechny stánkaře, kteří smí na trzích nabízet výhradně české produkty, provozovatel.

Jak poznat dobré maso? Stačí na to nos a prsty

Na farmářských trzích se často objevují i uzeniny nebo maso z domácích chovů. Chovatel Radim Belecký z vesnice na Poděbradsku má vlastní metodu, jak poznat, že jsou nabízené dobroty čerstvé a kvalitní. „Dobří farmáři mají u stánků s uzeninou tácky s ochutnávkou. Výraznost chuti a klasická masová vůně jsou nejspolehlivější metodou, jak dobrou uzeninu poznat," říká zkušený chovatel.



U syrového masa se podle něho čerstvost pozná i pohmatem. „Pokud maso zmáčknete a vrátí se vám okamžitě do původní polohy, je čerstvé. Pokud se vrací pomalu a táhle, nemusí být vždy čerstvé. To však nemusí být na škodu u hovězího. Vyzrálé maso tmavě červené až nahnědlé barvy je žádané a kvalitní, pokud je skladované za předepsaných podmínek," vysvětluje Radim Belecký a připomíná, že u drůbežího a vepřového masa platí, že nejlepší je čerstvé.

Zákazníci se farmáře ptají, čím hnojí svou zeleninu

Zelinář Miroslav Řehák, který žije ve Dřísech mezi Starou Boleslaví a Mělníkem, vstává za tmy. Na trh v Mladé Boleslavi přijíždí už kolem šesté. Skoro hodinu mu pak zabere stavba stánku a příprava zeleniny na pultu.



„Trhy začínají už v sedm hodin a první zákazníci na sebe nenechají dlouho čekat," říká o svých zkušenostech Miroslav Řehák.



Než se připojil k Pojizerským farmářským trhům musel prokázat, že vlastní pozemky, na nichž zeleninu pěstuje.



„Farmářské trhy jsou podle mě druhým dechem zelinářství u nás. Byly doby, kdy nás válcovala levnější zelenina z dovozu a řada pěstitelů kvůli tomu podnikání rušila," říká Miroslav Řehák, u kterého zákazníci kupují zeleninu v Mladé Boleslavi už čtyři roky.



Lidé si podle něho farmářské trhy oblíbili. Řada z nich si ráda připlatí za kvalitní, ale čerstvé produkty.



„Zajímavé je, že se zákazníci ptají na to, kde zelenina vyrostla nebo jaké hnojivo jsme používali. Zkrátka chtějí, aby jim zeleninu prodal někdo, kdo tomu rozumí," vypráví zelinář ze Dřís.

