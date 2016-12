Nymburské strážníky bude řídit starosta. Koncepce radního Gabriela narazila

Nymburk - Velitelem městských strážníků se nestane radní a manžel 1. místostarostky Ladislav Gabriel. Diskuzi vyvolal jeho návrh koncepce, který by podle bývalého radního Zdeňka Vocáska znamenal snížení platu strážníků.

Městskou policii v Nymburce i nadále povede starosta. Systém tedy zůstává oproti předchozím letům nezměněn. Návrh na to, aby ji vedl radní Ladislav Gabriel, neprošel poté, co se předmětem velkých diskuzí stala jím předložená koncepce řízení městské policie pro příští dva roky.

Podle bývalého radního Zdeňka Vocáska byl v návrhu obsažen i záměr na snížení platu strážníků. Starosta Pavel Fojtík však takovou interpretaci odmítá. Sporná pasáž zní takto: Používat odměny k pracovní motivaci, tzn. za odvedenou standardní práci je plat, odměna je za práci nad rámec svých povinností.

Podle Vocáska by tak došlo k výraznému snížení platů strážníků. „V předložené koncepci se hovoří také o snížení mzdy městským strážníkům, která by po odečtu odměn činila 13 500 korun hrubého, což vzhledem k nabídce Prahy a například Mladé Boleslavi s 25 000 korunami hrubého byla rychlá volba z jejich strany," je přesvědčen bývalý radní. Na jeho stranu se v diskuzi postavili i někteří strážníci.

Naopak starosta Pavel Fojtík v tom nic takového nevidí. „Rozhodně se v nové koncepci nehovoří o snižování platů našich strážníků! Skutečnost je opačná, od listopadu jsme je naopak zvýšili. V rozpočtu se počítá s navýšením počtu městských strážníků o další dva. Z prostorových důvodů se prozatím tak letos nestalo, mělo by se tak stát příští rok," vysvětluje situaci starosta.

Své vyjádření připojili další opoziční zastupitel Petr Šmíd. „Všechny body z té „koncepce" mohl pan Gabriel navrhnout už jako člen Kontrolního výboru při kontrole MP. Nic takového neproběhlo. Navíc jaký smysl má, když člověk, který by řídil MP, přijíždí každý den z Prahy až odpoledne," uvedl Šmíd. Předchozí věty jsou narážkou na osobu Ladislava Gabriela, který má přes den pracovní povinnosti v hlavním městě.

Formulaci s vyplácením odměn, která by měla být součástí výplaty pouze v případech, kdy strážník odvede práci „nad rámec svých povinností", rozumí opozice i samotní strážníci jako ono zmíněné snížení platů. „Co je pro strážníka práce nad rámec povinností? Strážník má tedy jistotu, že jeho základ je 13 500 korun hrubého a ostatní navíc, to je plnění příkazů zastupitele pověřeného řízením. To je realita," je přesvědčen Zdeněk Vocásek.

Členka městské policie Tereza Musilová s tímto výkladem souhlasí. „Práci strážníka a jeho povinnosti stanoví zákon o obecní policii. Nevím tedy, co znamená nad rámec svých povinností," uvedla v diskuzi.

Podle Fojtíka byl celý problém zpolitizován. Proto na jednání zastupitelů neprošlo to, že hlavou Městské policie v Nymburce bude Ladislav Gabriel. Vedením městské policie byl pověřen starosta, jak je zvykem ve většině měst, kde strážníci fungují. A jak také bylo dosud zvykem i v Nymburce.

Městská policie v Nymburce je aktuálně tvořena 14 strážníky, 5 operátory kamerového systému a 9 ostatními zaměstnanci (asistenti prevence kriminality) a byla zřízena obecně závaznou vyhláškou města Nymburk 1. ledna 1996. Jak už zaznělo, v příštím roce by se počet strážníků měl navýšit o dva. Z kapacitních důvodů by se také mělo sídlo strážníků přemístit ze současných prostor v budově radnice na náměstí do budovy bývalé radnice na Palackého třídě nedaleko nádraží. Vrchní strážník Simona Lazarová už před časem vyslovila obavu, že prostory bývalé radnice, v nichž už před časem strážníci sídlili, nejsou vzhledem k zastaralosti příliš vhodnou náhradou. Starosta však tvrdí, že než se do staronového sídla strážníci přestěhují, budou provedeny patřičné úpravy a modernizace. „V rozpočtu s těmito úpravami počítáme. Budou provedeny předtím, než se strážníci budou stěhovat," zopakoval starosta.