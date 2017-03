Nymburská radnice poprvé vyvěsí vlajku pro Tibet

Gymnázium, nebo škola s ekonomickým zaměřením. To jsou školy, které si podle ředitelů škol nejčastěji vybírají absolventi devátých tříd. Přihlášky jsou od 1. března podané. Ředitelé však vidí, že ne všechny děti mají na studium, raději by viděli mnohé z nich na středním odborném učilišti, kde by se mohli věnovat řemeslu, ke kterému mají vlohy.