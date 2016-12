Nymburská radnice podpoří z rozpočtu sportovní kluby. I Polaban

Nymburk - V již schváleném rozpočtu města na příští rok jsou i částky podporující místní sportovní kluby.

Přesněji řečeno jejich investiční plány, na kterých se město bude podílet. Jedná se například o fotbalový Polaban, který chce uskutečnit v příštím roce kompletní výměnu trávníků. „Akce by měla přijít na 6 milionů korun bez DPH. Město by se na tom mělo podílet 20%," uvedl starosta Pavel Fojtík. Po přepočtu by tedy město mělo investovat 1,2 milionu korun.

Dalším oddílem je TJ Sokol, který chce opravit suterén sokolovny, který je údajně v havarijním stavu. V tomto případě by akce měla stát 2,5 milionu korun, z čehož půjde půl milion jako dotace města.