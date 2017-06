Nymburk prohrál soud se zinkovnou AZOS

Nymburk – Spor mezi městem Nymburk a zinkovnou AZOS, který se řešil několik měsíců u Okresního soudu v Nymburce, je u konce.

Soudkyně Hana Zdeňková zamítla žalobu města, ve které se právní zástupce Bohuslav Sedlatý domáhal ukončení provozu zinkovny kvůli nepřiměřenému obtěžování okolních obyvatel nepříjemným zápachem. Soudkyně zdůvodnila své rozhodnutí tím, že v průběhu procesu nebyla tato skutečnost prokázána. Odvolala se přitom na výpovědi svědků, i na znalecký posudek Petry Auterské z odborné firmy Odour, která provedla v okolí zinkovny měření.

V soudní síni to po vynesení rozsudku mezi přítomnými obyvateli zašumělo. „Jsme zklamaní, ničí mi to hlasivky, srdce a všechno možné. Na to se tady zřejmě neměl brát ohled," nechala se slyšet zklamaná žena, když odcházela ze soudní síně.

Podle slov Bohuslava Sedlatého se město v každém případě odvolá. „Tento rozsudek nás posouvá do stadia rozvojových zemí. Dle znaleckého posudku paní inženýrky Auterské vyplynulo, že nymburští občané jsou povinni snášet zápach zhruba dvacetinásobně vyšší, než v rozvinutých evropských zemích," okomentoval Sedlatý rozsudek.

Zástupci zinkovny jsou samozřejmě spokojeni. Podle mluvčího firmy Karla Samce bere společnost rozhodnutí soudu jako jisté zadostiučinění.

Podle Karla Samce potvrzuje úterní rozsudek předchozí tvrzení. „Firmě Azos CZ nebylo v průběhu více než tří let neustálých kontrol a sporů prokázáno žádné porušení zákonů, které by vedlo k nutnosti ukončení výroby v Nymburce. Ještě počkáme na písemné vyhotovení rozsudku a případnou reakci protistrany. Podle toho budeme případně postupovat dál." Zdůraznil také, že nyní má AZOS už závazně schválenu dotaci Ministerstva životního prostředí na pořízení nejmodernější dostupné technologie termického dospalu. „Ta by dost těžko byla přidělena subjektu, který by svoji činnost provozoval nelegálně, jak pořád dokola opakují naši odpůrci. Je ale ještě potřeba schválit šestou změnu integrovaného povolení, bez níž namontování této technologie není možné. Protestující aktivisté by si proto měli uvědomit, že jejím případným blokováním jsou v zásadě sami proti sobě," dodal Karel Samec.