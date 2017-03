Nulté ročníky budí vášně

Šestileté děti, které kvůli odkladu nezamíří do první třídy, mohou místo dalšího roku ve školce navštěvovat přípravné třídy. Ty bývají součástí některých základních škol a říká se jim nulté ročníky. Jaké jsou s nimi zkušenosti z praxe?

Na neratovické základní škole v ulici 28. října je přípravná třída otevřená už osmnáct let. Podle ředitelky Miloslavy Lamačové ji v průměru navštěvuje kolem dvanácti dětí. „Mají svůj vlastní školní vzdělávací program, připravují se na vstup do první třídy," popsala s tím, že součástí dne jsou různé procvičovací úlohy, jejichž prostřednictvím se děti učí například barvy nebo školní a hygienické návyky. „Nejde o klasickou výuku, je to jako školka," upřesnila ředitelka a dodala, že na rozdíl od běžné školky je v přípravné třídě díky výrazně nižšímu počtu dětí možné více se věnovat každému dítěti individuálně.

V Mladé Boleslavi funguje přípravná třída teprve od loňského září ve škole Na Celně, navštěvuje ji deset dětí. „Tím, že byly zařazeny do přípravné třídy, by se měl vyrovnat jejich vývoj s vrstevníky," vysvětlila ředitelka Ivana Pacovská, která je s novinkou spokojená. „V lednu jsme informovali mateřské školy, poradenská zařízení i dětské lékaře o možnosti docházky dětí do přípravné třídy a už se na nás obrací řada rodičů s tím, že by měli zájem, aby jejich potomek do této třídy chodil," vysvětlila.

Budoucí prvňáčci mají pestrý denní program. „Během dne se věnujeme různým činnostem. Plníme úkoly z pracovních sešitů, vystřihujeme, lepíme, vybarvujeme, malujeme, učíme se držet tužku. Také recitujeme, vyprávíme, známe základní písmena a číslice, cvičíme a chodíme na procházky," popsala třídní učitelka Michaela Jírová.

Také nymburská Základní škola Letců R.A.F. má svůj model, který s úspěchem praktikuje už několik let. Nejde však o klasickou přípravnou třídu, rodičům budoucích prvňáčků je místo ní jednou týdně nabízen kroužek Předškolák, kde s dětmi pracují učitelky, jež je budou později učit. Škola touto formou nabízí seznámení se s prostředím školy, a zároveň rozvoj některých grafomotorických dovedností nebo trénink pozornosti. „Je to doplnění kvalitního předškolního vzdělávání ve školkách," popsal ředitel školy Jiří Cabrnoch.

Dětská psychiatrička Šárka Bínová považuje zařazení dítěte do přípravné třídy za vhodné v případech, kdy si rodiče nejsou jisti jeho zralostí pro nástup do školy. „Je zřejmé, že si v předškolním ročníku dítě osvojí návyky pro vstup do základní školy lépe, než by tomu bylo v běžné školce," poznamenala. „Dítě přivykne hravou formou školnímu režimu, rozvine grafomotorické schopnosti a osvojí si dovednosti, které jsou pro nástup do školy potřebné. Například nebude učitelce tykat, natrénuje si odloučení od rodičů, naučí se hlásit a vyčkat, než bude vyvolán, a také vydržet bez pohybu delší čas v lavici," popsala psycholožka.

Zároveň však upozornila, že předškolní ročník nemusí pomoci nedostatečně emočně vyspělému dítěti mladšímu šesti let.

„V takovém případě se nejedná o odkladové dítě. Toto dítě patří do mateřské školy a většinu času by se mělo věnovat spíše hře, kresbě, vyrábění a jen částečně grafomotorickým cvičením," připomněla Šárka Bínová.

