Nový nymburský bazén má mít i velkou skluzavku

Investice století. Tak nazval projekt opravy nymburského bazénu starosta Pavel Fojtík. „Zatím jsme žádnou podobnou investici, která by byla v ceně 100 milionů korun, neuskutečnili. Takže je to pro nás svým způsobem investice století," uvedl starosta.

Druhý místostarosta a architekt Jan Ritter zároveň přidal podrobnosti, v jaké je projekt fázi a jak by měl opravený bazén a prostory uvnitř budov vypadat. „Momentálně jsme ve fázi dokončení projektové dokumentace a finalizujeme konečný návrh, což je u každé stavby to nejdůležitější," řekl Ritter.

Podle jeho slov se pracuje s projektanty na co nejkvalitnějším návrhu a čas není tím hlavním rozhodujícím faktorem. „Nechceme se ukvapit, chceme mít jistotu, že připravíme opravdu ten nejlepší návrh," vysvětluje 2. místostarosta. Na přímý dotaz, kdy by podle stávajících plánů mohli Nymburáci v ideálním případě vkročit do prostor zcela zrekonstruovaného bazénu, odpověděl, že nejpravděpodobněji v roce 2019. „Stavební práce by teoreticky mohly začít už příští rok, ale spíš to vidím na rok 2018. V roce 2017 by měla být dokončena veškerá potřebná dokumentace," řekl doslova. I přes to vyčlenilo město v rozpočtu na příští rok na stavbu bazénu prvních 20 milionů korun. Ovšem jen pro případ, že by skutečně na podzim stavební práce začaly.

A s čím konkrétně počítá stávající dotvářený projekt? „Každopádně se zrevitalizuje prostor stávající haly bazénu i s bazénovou vanou. Počítáme s tím, že nový bazén bude mít pět drah. Šířka zůstane zachována, nebude to nijak zmenšováno," říká Ritter.

Stávající budova bude doplněna o přístavbu. V ní vzniknou relaxační bazény, herní prvky, brouzdaliště pro nejmenší, whirpool. „A počítáme tam i s vnitřní několikadráhovou klouzačkou, na níž by se mohli vyblbnout jak dospělí, tak děti."

V patře bude jinak využit prostor, kde dosud byly pánské šatny. „V těchto prostorách by mělo být atraktivnější zázemí pro welnnes i se samostatným vchodem. Tedy měla by tam být sauna, pára i Kneippův chodník," říká Ritter. Což jsou dva bazénky s oblázky se studenou a teplou vodou a jejichž principem je střídání pobytu v obou bazéncích.

Mělo by vzniknout také oddělené relaxační místo podobné například tomu, jaké je v aquacentru v Mladé Boleslavi.

Součástí projektu je i rohový dům, ve kterém sídlily městské lázně. Dnes na místě funguje v suterénu sauna a v přízemí kadeřnictví a služby podobného typu. V patře je byt. „V těchto prostorách by mělo vzniknou plavání pro kojence, pronajímatelné prostory pro kadeřnictví, kosmetiku a masáže. Byt zachován nebude, měl by být využit pro prostory relaxačního charakteru," uzavřel virtuální prohlídku nového bazénu druhý místostarosta.

Samotné stavební práce by podle stávajících představ měly trvat přibližně jeden rok. „Zatím není úplně jasné financování. V tuto chvíli dáváme do jakéhosi depozitu částku 20 milionů. Uvidíme, zda se podaří získat peníze z některých dotačních titulů. Ty by nebyly na stavbu jako celek, ale na některé její konkrétní části. V rámci například úspor energií a zateplení," nastínil Ritter.

Hovoří se také o úvěru, který by si město na tuto akci mohlo vzít. „Nejsem toho úplně příznivcem, ale když už jsme projekt dostali do této fáze, je možné, že nastane situace, kdy bude nutné řešit to s pomocí banky," zvažuje všechny alternativy vedení města.

Podle starosty má však radnice jasný strop. „Ten jsme si stanovili na plus minus 100 milionů korun a chceme ho dodržet. Naším cílem není stavět aquapark typu toho v Mladé Boleslavi, ale opravit bazén pro Nymburáky a mít v něm atraktivní služby tak, aby do něj Nymburáci rádi chodili," řekl Fojtík.

První dobrou zprávou je, že od ledna začne každý všední den ranní plavání pro veřejnost. Od šesti do půl osmé by lidé měli začít využívat bazén. „Což je věc, která se dlouho nedařila. Tím chci říci, že služby bazénu pro veřejnost se začínají rozšiřovat už od nynějška," doplnil Ritter.