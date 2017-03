Nepřezuté pneumatiky se mohou stát osudnými

Nymburk /ANKETA/ - Už za týden skončí řidičům zákonná povinnost mít vozidla vybavená zimními pneumatikami. Zaznamenávají autoservisy už nyní zvýšený zájem o přezutí kol? Na kolik to vlastně přijde? A proč je nebezpečné pneumatiky nevyměňovat?

Česká republika přijala už před čtyřmi lety kompromis mezi pevně stanovenou dobou, kdy je nutné zimní pneumatiky obouvat, a žádnou povinností. Na českých silnicích jsou tak zimní pneumatiky povinné od 1. listopadu do 31. března, ovšem pouze v případech, kdy se na komunikacích nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Přesto většina řidičů nespoléhá na rozmary počasí a přezouvá na celé toto období. Od celoročního jezdění na zimních pneumatikách však odborníci zrazují. Jde podle nich o hazard.

„Mnoho lidí jezdí na zimních pneumatikách i v létě, protože nechtějí kupovat nová kola nebo chtějí stará dojet. Ale tady si musí dát pozor, protože na zimní pneumatice je předepsaný vzorek čtyři milimetry," konstatuje mistr odborného výcviku automechaniků na SOŠ a SOU v Nymburce Vladimír Antonín. Zimní pneumatiky mají jiné složení směsi, aby řidiče co nejvíce ochránily při mokru, ledu nebo sněhu. „Jsou měkčí a za letních podmínek mají jiné jízdní vlastnosti. Hrozí u nich vyšší opotřebení, a co je rozhodující, prodlužuje se jejich brzdná dráha. Může to být rozdíl dva až tři metry. Což je nebezpečné hlavně na přechodech pro chodce nebo při dobržďování," varuje pedagog.

Auto na letních pneumatikách má už nyní třeba Stanislav Vejvoda z Mělníka, který na konec měsíce nečeká. „Měsíc už je hezky, takže nemá cenu, abych pořád huntoval zimní gumy. Byl jsem tak asi mezi prvními, kteří zamířili do pneuservisu. Zatím si nechám přehazovat gumy na jedny disky, ale chystám se, že si koupím další sadu disků, je to pak levnější a jednodušší," popsal majitel Škody Octavia.

Pavel Hofman, vedoucí kosmonoské pobočky firmy BestDrive, konstatuje, že už nyní je rostoucí zájem o přezouvání pneumatik znát. Volný termín však lze nalézt na každý den. Souhlasí s ním Radek Kincl z Pneuservisu Kincl v mělnické Chloumecké ulici, kde se ve velkém začalo přezouvat před týdnem. Za pravdu mu dává také Veronika Junková z čejetického servisu Benet, která ovšem upozorňuje, že zákazník, který by touto dobou do Čejetic dorazil na přezutí bez předchozího objednání, už by ovšem mohl odjet s nepořízenou: „Přestože auta odbavujeme co půl hodiny, člověk by musel mít bez rezervace štěstí."

Cena přezutí se v autoservisech liší podle průměru kol i na základě toho, zda chce zákazník pouze vyměnit jednu sadu kol za druhou, nebo zda chce z jedněch disků sundat zimní gumy a nasadit na ně letní. Vlastníci menších aut, například Škody Fabie, zaplatí v BestDrivu kolem 900 korun, v Benetu kolem 600 korun, majitelé větších vozidel si navrch připlatí kolem dvou tří stovek. Výměna jedné sady kol za druhou je výrazně levnější, ale přesto se její cena pohybuje od tří do šesti set. Součástí výměny pneumatik je rovněž vyvážení kol, aby byly zajištěny ideální jízdní vlastnosti automobilu.

„Kola přezouvám jedině doma. Vždycky se domluvíme s tátou, který ke mně přijede se svým autem, hodím na hever jedno auto, pak druhé a za půl hodiny máme vyděláno. Je mi to daleko milejší než se muset někde objednávat a ještě navíc čekat, až na mě přijde řada," říká Ladislav Boháček z Mladé Boleslavi.

Řidiči, kteří se ještě chystají do vyšších poloh, by měli s přezutím raději vyčkat. Podle policejní mluvčí Markéty Johnové se policisté na pneumatiky zaměřují při každé silniční kontrole. Za letní gumy v zimním období či sjetý dezén mohou řidiči vyfasovat pokutu až do dvou tisíc korun, hlídka může řidiči rovněž nařídit výměnu kola na místě. Pokud člověk nedisponuje rezervou, nesmí v cestě pokračovat.

