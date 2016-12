Nejkrásnější opičky světa oslaví své první Vánoce u nás

Chleby - V Zoo Chleby se chystají na své první Vánoce v Čechách tři vzácní primáti langur duk. Zoo je získala po několikaletém vyjednávání a přípravách letos v létě.

Jeden languří kluk a dvě holky tráví většinu času v horních patrech svého luxusního pavilonu. Jejich přirozeným prostředím jsou totiž větve vysoko nad zemí. Odtud shlížejí zářícíma mandlovýma očima na dění pod sebou a myslí si své opičí. Co všechno to může být a jaké je s opicemi pořízení, ví nejlépe ředitel Zoo Chleby René Franěk. Pozoruje je dnes a denně čtvrtý měsíc a už teď by jeho postřehy a zkušenosti vydaly na knihu.

„Navzdory obecně špatné prognóze chovu langura duk v zajetí můžu říct, že naše opice dobře prospívají. Sice menší ze dvou samiček je ve vývoji maličko opožděná, ale ten pár se k sobě má, a dokonce se začal pářit. Jsou to první pokusy, oba jsou ještě hodně mladí, takže nevíme, jestli akt už může vést ke zdárnému konci. Každopádně je to výtečná zpráva, vždyť všude po světě tyhle opice v zajetí hynou, a u nás se páří!" raduje se René Franěk, ale opatrně. Tihle vzácní primáti jsou věru dárek, udržet je při životě, neřku-li kvalitním životě, znamená dělat občas i nemožné.

OPIČÍ JÍDELNÍČEK Opice se živí speciálními druhy ovoce, zeleniny a oříšků dovážených 2x týdně z vietnamské tržnice, ale to není není vše. Základem jejich stravy je zelené listí. „Nejvíc se nám osvědčil maliník. Teď jsme objevili nový zdroj, a to z farem, které pěstují maliny a ostružiny po celý rok. Navíc opicím jedou tyhle „průmyslové" listy ještě víc," říká René Franěk.

BOJ O GRANULE

Hodně by pomohlo, kdyby se opice naučily žrát granule. Jenže to se lehko řekne, opice jsou totiž mlsné až hanba a jen tak něco nespolknou. V Chlebech proto roztočili kolotoč pokusů s granulemi s cílem přizpůsobit je chlupatým opičím jazýčkům. „Koupili jsme na zkoušku pytel granulí pro listožravé opice za 10 tisíc korun a samozřejmě, že je naši languři nechtěli. Nezbylo než začít vyrábět vlastní granule. Mícháme čtyři různé druhy, které doplňujeme tím, co jim chutná, třeba asijským banánem. Začali jsme na 70 procentech přidané lahůdky, a ten poměr postupně snižujeme na 60, 40 a tak dál, aby si opice zvykly. Zkoušeli jsme i jiné triky, třeba jsme granulemi vyplňovali jejich oblíbenou okru (ibišek jedlý, pozn. red.), jenže potvory opice ty granule pečlivě vypreparovaly a vyplivovaly," líčí Franěk jeden z řady dalších triků, jak vyzrát nad opičí mlsností. Boj s ní však rozhodně nevzdává.

PILULKY – MLS NEJVĚTŠÍ

Poněkud kuriózní zálibu našly opičky v prášcích a pilulkách. Takové černé uhlí při léčbě průjmu je vítanou lahůdkou. A vitamín C? Ten si blaženě každá olizuje jako lízátko, v bezpečné vzdálenosti od ostatních.

ŠTĚDROVEČERNÍ TABULE

Ačkoliv se opice nesmějí přežírat, dostane se jim na Štědrý den přilepšení. „Dostanou víc buráků, ovšem jiných, než znáte. Kupujeme syrové, pytlíček za 100 korun, a ty vaříme. Každá opice jich běžně dostává při krmení 5, tak na Štědrý den to bude 10, možná 15," slibuje René Franěk.

O langurech v chlebské zoo a jejich zvycích určitě zase brzy napíšeme. Nicméně tahle unikátní zoologická zahrada se pyšní mnoha jinými zajímavými zvířaty. Můžete je navštívit třeba právě teď, o Vánocích.