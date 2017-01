Nakladatelství Vega-L pokřtilo v Lidické galerii svou 300. knihu

Nymburk - Nakladatelství Vega-L vydalo svou 300. knihu. Je o akademické sochařce Marii Uchytilové, autorce Pomníku dětských obětí války.

Lidická galerie představila na sklonku roku v rámci Lidických zimních večerů novou knihu z dílny Památníku Lidice Můj život byl…, monografii akademické sochařky Marie Uchytilové, autorky Pomníku dětských obětí války.

Kromě dcery Marie Uchytilové a autorky části textů Sylvie Klánové a editorek Renaty Hanzlíkové a Jany Vrzalové nechyběl na slavnostním křtu nakladatel Ivan Ulrych, který završil touto knihou úctyhodný počet 300 publikací vydaných v nakladatelství Vega-L.

„Je to krásný mezník, ani jsem si nedovedl představit, že by naše maličké nakladatelství mohlo někdy tolik titulů vydat. Většina z nich je orientována na obrazové publikace představující památky a krásy naší země včetně našeho regionu. V tom bych chtěl i nadále pokračovat a zaměřit se ještě více na regionální literaturu. V našem okolí je tolik zajímavostí, o nichž nevíme, i zajímavých osobností, které nám mají co předat…," uvedl Ivan Ulrych.

Jak potvrdil spisovatel Jan Řehounek, nakladatelství Vega-L úspěšně navazuje svou činností na místní předválečnou tradici vydávání regionální literatury a zařazuje se k významným předchůdcům (Strachota, Fiala, Hrádek, Pospíšil aj.).