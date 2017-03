Nadměrný náklad zkomplikuje dopravu v pátek a pondělí

Nymbursko – Řidiči se musí připravit na zdržení, pokud se v pátek a v pondělí dostanou na trasu, po které pojede nadměrný náklad. Ten vyráží na cesty v pátek časně ráno a cíl má v úterý po poledni v mělnickém přístavu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Náklad vyjede v pátek ráno z Hradce Králové. „Pokračovat bude přes Úlibice, Jičín, Kopidlno a na Nymbursko vjede v Dymokurech. Pokračovat bude do obce Okřínek nedaleko Poděbrad, kde bude přes sobotu a neděli odstaven," uvedli dopravní policisté.

Čtěte také: Starosta má jít na 5 let do vězení za zpronevěru!

Dá se tedy očekávat, že po části frekventovaného jičínského tahu na území nymburského okresu pojede pravděpodobně v pátek odpoledne. Řidiči, mířící na víkend, by se tak tomuto úseku měli raději vyhnout.

Navíc na některých místech bude podle všeho kolona s kamionem stát desítky minut. „V některých obcích na trase budou muset energetici na čas odstranit elektrická vedení, a lidé tak budou mít přerušenou dodávku elektřiny," řekla Šárka Beránková, mluvčí skupiny ČEZ.

V pondělí vyrazí náklad z Okřínka na dálnici D11 a do Mochova. V úterý pojede přes Čelákovice, Brandýs nad Labem a Tišice, do Mělníka by měl dorazit po poledni.

Souprava by měla mít na délku přes 33 metrů, její šířka je téměř šest metrů a výška kolem sedmi metrů. Přepravovaný kotel bude dlouhý 28 metrů a široký 5,8 metru.

Čtěte také: VIDEO: Řidič letěl křovím, vůz utopil v náhonu