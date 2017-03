VIDEO: Nadměrný náklad brzdil provoz a vypínal proud

Místo původně plánovaným komplikací v pátek nastaly až v pondělí. Řeč je o časovém posunu v jízdě nadměrného nákladu, který v pátek vyrazil z Hradce Králové a v úterý má dorazit do mělnického přístavu.

V pátek kvůli komplikacím s dopravním značením skončila cesta kamionu s obřím zásobníkem u Jičína. V pondělí tak vyrazil směrem na Nymbursko časně ráno. Kolem osmé hodiny museli energetici vypnout elektřinu pro obce Dymokury, Podmoky a Činěves. „Podobná opatření se pro dnešek týkají celkem devíti míst na Nymbursku až do Mochova, kde dnešní trasa končí," uvedl předák energetiků.

V úterý dopoledne pojede náklad poslední úsek do Mělníka. Souprava o celkové váze 180 tun má délku přes 33 metrů, její šířka je téměř šest metrů a výška kolem sedmi metrů. Z Mělníku zásobník popluje po Labi do Hamburku a odtud po moři do litevského baltského přístavu Klaipéda. Tam bude přeložen a bude pokračovat po silnici do Běloruska k odběrateli do chemické továrny.

