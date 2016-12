Na jaře se chystá hřiště pro větší děti na sídlišti

Nymburk - Hřiště v ulici Jurije Gagarina má být podle aktuálních informací hotové v květnu. Má mít prvky pro straší děti. Město zaplatí 4 a čtvrt milionu korun.

Otevření NezlobištěFoto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Dobrá zpráva pro všechny rodiče a děti žijící na sídlišti či v jeho blízkosti. Už na jaře se má vybudovat v nově opravené ulici Jurije Gagarina úplně nové dětské hřiště. Tentokrát ne pro ty nejmenší. Těm slouží letos otevřené Nezlobiště, které je jen o blok dál, než bude slíbené nové hřiště pro větší děti.

Hřiště by podle slov starosty Pavla Fojtíka mělo být hotové už na jaře. „Předpokládáme, že vybudované bude během března a dubna a od května by mělo začít sloužit dětem," řekl Fojtík.

Podobně jako Nezlobiště by hřiště pro větší děti mělo mít otvírací dobu. V letních měsících to bude od7 do 20 hodin. „U hřiště bude instalována nová kamera a pokusíme se zajistit správce hřiště, který by jej kromě jiného odemykal a zamykal," doplnil Fojtík.

Město vyčlenilo na tuto investici v rozpočtu na rok 2017 částku 4,25 milionů korun. Pro srovnání, stavební úpravy a investice do hracích prvků na Nezlobišti vyšly město na 3,3 miliony korun.

Je však otázka, zda radnice nebude muset investovat do dalších oprav jako následků nájezdů vandalů. Což je problém, který opakovaně řeší v současné době právě na Nezlobišti. Kromě poškození a nutné výměny některých herních prvků je problém především s plotem. „Vandalové ničí plot, museli jsme vyměnit už několik plotových polí kvůli poškozením ze strany vandalů," konstatoval starosta.

Kromě dětských hřišť na sídlišti se radnice chystá také zásadně modernizovat a proměnit prostory skateboardového hřiště u hasičárny. To však až v roce 2018.