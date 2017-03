Motorkáři zahájí sezónu spanilou jízdou na apríla

Tisíce motorkářů a další tisíce jejich příznivců. Tak vypadá každoročně zahájení motorkářské sezóny, v jehož rámci se jede spanilá jízda na trati Praha - Poděbrady. Setkání se účastní fandové nablýskaných silných krasavců z celé republiky.

Tisíce motorkářů a další tisíce jejich příznivců. Tak vypadá každoročně zahájení motorkářské sezóny, v jehož rámci se jede spanilá jízda na trati Praha - Poděbrady. Snímek je z příjezdu na náměstí před dvěma lety.Foto: Deník / Jilemnický Miroslav

Letos se spanilá jízda pojede už po devatenácté. Organizátoři z pražského Harley Davidson Clubu zvolili sobotu 1. dubna. Kolona strojů projede přes zpravidla diváky zaplněné Jiřího náměstí a od nádraží se vydají po lázeňské kolonádě, kde nablýskané krasavce zaparkují. Ty pak obdivují návštěvníci setkání. „Je to pokaždé velkolepá přehlídka a moc se na to těším. Nádherné harleje doplňují krásné tříkolky i recesisté na malých motocyklech. Taková akce jinde není," těší se na letošní sraz Kamil Novák z Poděbrad. Stroje zpravidla dorazí před polednem, po obědě se konají na mobilním pódiu u květinových hodin koncerty a další doprovodný program. Odpoledne se pak jezdci rozjedou do svých domovů po celé republice.

Čtěte také: KRÁTCE: Co se děje na Nymbursku?